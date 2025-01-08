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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Memura seyyanen zam ikiye katlandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memura seyyanen zam ikiye katlandı

        Memur maaşlarına 2023 yılında yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zam ocak ayında 16.043 TL'ye yükseldi. Seyyanen zam öğretmen maaşının yüzde 35'ini, en düşük memur maaşının yüzde 37'sini oluşturuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 08.01.2025 - 06:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 06:55
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        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
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        Kamu işçilerinde en düşük ücretin 21 bin 750 liraya çıkartıldığı 2023 yılı temmuz ayında memur maaşlarını 22 bin lira yapmak için ilk defa genel uygulamanın dışına çıkıldı. Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında seyyanen zam yapıldı. Hizmetlisinden genel müdürüne ve daha üst düzey yöneticiye varıncaya kadar tüm memurların maaşına aynı zam uygulandı. Seyyanen zam 15.965 göstergeye bağlandı. Göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı seyyanen zam miktarını oluşturuyor. Seyyanen zam, memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir artıyor.

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        2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL olan seyyanen zam, geçen yıl ocak ayında 12.055 TL’ye, temmuz ayında ise 14.383 TL’ye yükseldi. Son zamla birlikte ise ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere 16.043 TL’ye çıktı.

        Seyyanen zam ilk yapıldığında 22.017 TL olarak belirlenen en düşük memur maaşının yüzde 37’sini oluşturuyordu. En düşük memur maaşı son zamla birlikte 43.698 TL oldu. Seyyanen zammın en düşük memur maaşı içindeki payı değişmeyerek yüzde 37 oldu. Seyyanen zam öğretmen maaşının ise yüzde 35’ini oluşturuyor.

        EMEKLİ AYLIĞINA YANSIMIYOR

        Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, geçmişte 25 yıl çalışan bir memurun emekli aylığı, çalışırken aldığı maaşın yüzde 75’I oranında bağlanıyordu. Zamanla bazı ödemeler emekli aylıklarına yansıtılmamaya başladı. Son olarak seyyanen zam da memurların emekli aylığının hesabında ve emekli ikramiyesi ödemelerinde dikkate alınmadı. Bu uygulama dolayısıyla memur maaşları ile emekli aylığı arasındaki makas açıldı.

        2023 yılı ocak – haziran döneminde en düşük memur maaşı 11.848 TL iken en düşük emekli aylığı 7.901 TL idi. Emekli aylığının çalışan memurun maaşına oranı yüzde 67 seviyesinde oldu. Aynı dönemde öğretmen (1/4) maaşı 14.053 TL iken emekli aylığı 11.833 TL idi. Öğretmenin emekli aylığı, ek ders ücretleri hariç maaşının yüzde 84’üne karşılık geliyordu.

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        Bu yıl ise en düşük emekli memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı ise 19.616 TL oldu. En düşük emekli memur aylığının en düşük memur maaşına oranı yüzde 45’e geriledi.

        Artık emekliliği yaklaşmış 1/4 ‘teki öğretmen maaşı ocak ayında 49.503 TL olurken, emekli öğretmen aylığı 29.418 TL oldu. Öğretmenin emekli aylığı ek ders ücreti hariç çalışırken aldığı maaşın yüzde 59’una geriledi. Ek ders ücreti dikkate alındığında bu oran daha da düşüyor.

        İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINI DA ETKİLİYOR

        Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın memurların emekli ikramiyelerine yansıtılmaması özel sektörde ve kamuda çalışan işçilerin kıdem tazminatını da olumsuz etkiliyor.

        Kanuna göre, işçinin ücreti ne olursa olsun işyerinde çalıştığı her yıl için ödenecek kıdem tazminatı o tarihte uygulanan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memurunun bir yıllık emeklilik ikramiyesine endekslenmiş bulunuyor. Seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadığı için kıdem tazminatı tavanı olması gerekenden düşük kaldı. Bu da asgari ücretin iki katı ve daha fazla ücretle çalışan işçilerin daha düşük kıdem tazminatı alması sonucunu doğuruyor.

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