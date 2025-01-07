Simge Esin'den, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap
Sosyal medyada yayılan; Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Simge Esin, söylentilere yanıt verdi; "Görsellerdeki kişi ben değilim"
Sosyal medyada; Galatasaray ve milli takım forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın model Simge Esin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.
Barış Alper Yılmaz, bu söylentilerin ortaya atılmasından kısa bir süre sonra takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekân çıkışında üç kadın arkadaşıyla görüntülendi.
Aşk iddialarına konu olan Simge Esin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. Esin, sosyal medyada yayılan fotoğrafla ilgili olarak; "Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram