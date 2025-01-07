Simge Esin'den, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap

Aşk iddialarına konu olan Simge Esin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. Esin, sosyal medyada yayılan fotoğrafla ilgili olarak; "Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram