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        Haberler Dünya Suriye'de ekonomik durum belli oldu | Dış Haberler

        Suriye Maliye Bakanı: Kasa boş, borç çok

        Suriye'deki yeni yönetimin Maliye Bakanı olarak atanan Muhammed Ebu Zeyd, El-Cezîre yayınında Suriye'deki mevcut ekonomik durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suriye maliyesini inceleyen Suriyeli bakan, vaziyetin iç açıcı olmadığını belirterek "Borç çok, kasa ise boş" dedi. Ebu Zeyd ayrıca, Baas rejiminin 300 bine yakın memura çalışmadıkları hâlde maaş ödediğini ve liyakat ilkelerini uygulamak yerine adam kayırmacılık yaptığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:10
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        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
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        Suriye'nin yeni yönetimi tarafından maliye bakanı olarak atanan Muhammed Ebu Zeyd, katıldığı El-Cezîre yayınında Suriye ekonomisinin anatomisini ortaya çıkardı. Çalışanların aralık ayına kadar yaklaşık 20-25 dolar civarında maaş aldığını belirten Ebu Zeyd, Suriye halkının büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

        Ebu Zeyd ayrıca ülkenin iç ve dış borcuna da değindi. Suriyeli Bakan, "Kasa boş ancak borç çok. Özellikle milyarlarca iç borç bulunuyor, 20-23 milyar dolar civarında da dış borç var." dedi.

        Ebu Zeyd diğer yandan Beşar Esad Yönetiminin adam kayırmacı bir politika izleyerek liyakatı hiçe saydığını ifade ederken yaklaşık 300 bin kişinin işe dahi gelmeden maaş aldığını vurguladı. Ebu Zeyd ayrıca "Elimizde sihirli bir değnek yok. Her şeyi bir anda değiştiremeyiz. Kamu iktisadi kurumlarının %70'i zarar ediyor. Bunları ya kapatacak ya da özelleştireceğiz" diyerek ekonominin son hâlini aktardı.

        Suriyeli Bakan, henüz uluslararası bir yardım gelmediğini, ülke ekonomisinin 10 yılı aşan savaşlarla tahrip olduğunu ifade etti.

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