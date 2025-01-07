Coşkun Göğen isyan etti: Cenazeyi getiremedim
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen, 21 gün önce Rusya'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki eşi Anjelika Göğen'in cenazesini Türkiye'ye getiremediğini söyledi. Göğen, "Vize işlemleri nedeniyle ancak 10 gün sonrasına Rusya'ya gidebileceğim" dedi
79 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen’in eşi Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya’da kansere yenik düşerek 21 gün önce hayatını kaybetti. Bale öğretmeni olan Anjelika Göğen, ailesinin isteği üzerine Rusya’da toprağa verildi. Eşinin cenazesini Türkiye’ye getiremediği için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Coşkun Göğen; "Lanet hastalık öyle hızlı geldi ki deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı” diyerek duygularını dile getirdi.
"VİZEYİ 10 GÜN SONRA ALABİLDİM"
Cenaze törenine katılamadığını belirten Coşkun Göğen; “Tüm işlemleri tamamladım, ancak vizeyi ancak 10 gün sonrasına alabildim. Maalesef o zamana kadar beklemek zorundayım. Anjelika, 21 gün önce aramızdan ayrıldı. Annesini de altı ay önce kaybetmişti” şeklinde konuştu.
Coşkun Göğen, 2006'da evlendiği Anjelika Cherkashina’nın 2010'da Türk vatandaşlığına geçtiğini belirtmişti. Ancak bu, Göğen’in ailesi için yaşanan ilk kayıp değildi. Kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen, 2018'de hayatını kaybetmiş ve Antalya’da toprağa verilmişti.