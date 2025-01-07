Coşkun Göğen isyan etti: Cenazeyi getiremedim

79 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen’in eşi Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya’da kansere yenik düşerek 21 gün önce hayatını kaybetti. Bale öğretmeni olan Anjelika Göğen, ailesinin isteği üzerine Rusya’da toprağa verildi. Eşinin cenazesini Türkiye’ye getiremediği için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Coşkun Göğen; "Lanet hastalık öyle hızlı geldi ki deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı” diyerek duygularını dile getirdi.