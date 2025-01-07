Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım

47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump bir süredir Kanada ve Grönland'ın ABD'ye ilhâk edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor.

Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunurken bunun askeri yolla değil ekonomik güç ile gerçekleştirileceğini ifade etti. Donald Trump "Aramızda yapay bir sınır var. Ancak daha da önemlisi finansal koruma. Kanada'yı finansal açıdan koruyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri alarak onları ekonomik açıdan koruyoruz. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz onlardan araba alıyoruz, halbuki biz bu arabaları Detroit'te de üretebiliriz. Onlardan kereste alıyoruz, buna da ihtiyacımız yok. Bize süt satıyorlar ki süte de ihtiyacımız yok. Bizim epey sütümüz var. Kendimiz üretebiliriz. Peki niçin 200 milyar dolardan fazla para harcıyoruz? Trudeau'ya biz eğer bunlardan vazgeçersek ne olur diye sordum. O da "Kanada çözülür" dedi.