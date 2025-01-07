İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. İtalyan ekibi Milan, genç yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 5-0 kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler 2 gol kaydetti.
İspanyol basını milli yıldızdan övgüyle bahsederken, flaş bir iddia öne sürüldü.
Fichajes'in haberine göre; Serie A devi Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızı çok beğendiği ve uygulamak istediği oyun sistemine çok uygun olduğunu düşündüğünü belirtildi.
Orta sahanın birçok bölgesinde verimli bir performans sergileyen Arda'nın, Milan'ın sistemine çabuk uyum sağlayacağı yazıldı.
Real Madrid'de yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun, Milan için lüks bir transfer olacağı ve İspanyol ekibine daha güçlü dönmesi için fırsat olabileceği aktarıldı.
Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in potansiyeline inandığı ve kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.
SEZON KARNESİ
Bu sezon 21 maçta 676 dakika forma giyen milli yıldız, 3 kez ağları havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.