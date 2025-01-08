Donald Trump'tan Kanada'nın ABD'ye ait olduğunu iddia eden harita paylaşımı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a 4 yıl sonra geri dönmesine 12 gün kaldı. Trump'ın son günlerde en öne çıkan açıklamalarından biri de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönündeki ısrarı.

Son olarak Trump, sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Kanada'nın zaten ABD'ye ait olduğunu ima etti ve Kanada sınırları üzerinde ABD yazan bir haritayı paylaştı. Trump paylaşımında "Oh Kanada!" ifadelerini kullandı.

"KANADA'YI ASLINDA BİZ KORUYORUZ"

Trump dün yaptığı açıklamada da Kanada'nın çok küçük bir ordusunun olduğunu belirterek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık." ifadesini kullandı.

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Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz? Ben de (Kanada Başbakanı) Vali Trudeau'ya şöyle dedim; Eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz?" diye konuştu ve bu durumda Kanada'nın ABD'ye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.