İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması! Mersin'de, 7 kişilik aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Biri 2, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk öldü. Geride kalan 4 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği ifade edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 07:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:50 facebook

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