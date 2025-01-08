Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz yanıtın ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.
Teknik direktörlük için Sergen Yalçın'dan kardeşinin ağırlaşan hastalığı nedeniyle olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ta gözler yeni adaylara çevrildi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktör operasyonunu başkan Adalı bizzat yönetirken öncelik yabancı adaylarda...
SCHMIDT VE TERZIC'İN GÖZÜ BÜYÜK LİGLERDE
Beşiktaş'ın nabız yoklanan ilk isimlerden olan Roger Schmidt ve Edin Terzic, Premier Lig başta olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinden teklif beklediklerini belirterek olumsuz dönüş yaptılar. Adalı'nın seçim sürecinde de görüştüğü Terzic, bir süredir Tottenham ile temasta.
Son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt ise maaş ve bütçe olarak da zorlu bir hedef olarak duruyor.
RAZVAN'IN AYRILIK NİYETİ YOK
Sezon başında da gündeme gelen PAOK'un hocası Razvan Lucescu, Beşiktaş'ın yabancı seçenekleri arasındaydı. Rakip taraftarlarla kavga ettiği için 4 aylık men cezası da alan Rumen çalıştırıcı, buna karşın ayrılmayı düşünmüyor. Yunan ekibi de Razvan Lucescu ile çalışmaktan oldukça memnun.
BILIC KONUŞULUYOR AMA...
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic de hoca adayları arasında konuşulan isimlerden... Hırvat çalıştırıcı, son olarak Al-Fateh'i çalıştırırken şu anda boşta. Bilic, Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde kabul etmeye sıcak ancak yönetimden henüz giden bir teklif bulunmuyor.
YENİ ADAY VLADIMIR IVIC
Beşiktaş'ın teknik adamlık için gündeme gelen son isim ise Vladimir Ivic oldu. Son olarak geçen sezon Krasnodar'ı çalıştıran Sırp hoca şu anda boşta bulunuyor. Ivic, Maccabi ile 2019 ve 2020'de lig ve kupa şampiyonlukları yaşarken 2017'de PAOK'la ise kupa başarısı yakaladı.
KOVAC LİSTEDE KALMAYA DEVAM
Beşiktaş'ta Ivic'in yanı sıra Niko Kovac ismi de gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak başkan Adalı, Hırvat hoca için net bir karar vermiş değil.
GISDOL İÇİN GİRİŞİM YOK
Diğer yandan son olarak Samsunspor'u da çalıştıran Alman hoca Markus Gisdol ismi de Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak siyah-beyazlılardan bu öneriye herhangi bir yanıt gelmedi.