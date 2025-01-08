Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...

YENİ ADAY VLADIMIR IVIC

Beşiktaş'ın teknik adamlık için gündeme gelen son isim ise Vladimir Ivic oldu. Son olarak geçen sezon Krasnodar'ı çalıştıran Sırp hoca şu anda boşta bulunuyor. Ivic, Maccabi ile 2019 ve 2020'de lig ve kupa şampiyonlukları yaşarken 2017'de PAOK'la ise kupa başarısı yakaladı.