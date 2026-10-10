İBRA EDİLDİ
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi 01/06/2025 ile 31/05/2026 tarihleri arası ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantıda görüşmelere geçildi.
Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunuldu. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapıldı.