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        Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi! Borç açıklandı

        Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 31,4 milyar lira olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın borcu açıklandı!

        Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

        Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantıda görüşmelere geçildi.

        Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunuldu. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapıldı.

        İBRA EDİLDİ

        Başkan Dursun Özbek ve yönetimi 01/06/2025 ile 31/05/2026 tarihleri arası ibra edildi.

        "KONSOLİDE ÖZKAYNAĞIMIZDIR"

        Dursun Özbek, finansal durumla ilgili açıklamasında, "Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon avrodur. Oyuncularımızın defter değeri, toplam varlıklarımızın sadece yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık 205 milyon avro yani 11 milyar liradır. Bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı yüzde 57'dir. Bu da yaklaşık 500 milyon avroya (27 milyar lira) denk geliyor. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon avro). Varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon avro) daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide özkaynağımızdır." diye konuştu.

        BORÇ AÇIKLANDI

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 31,4 milyar lira olduğunu açıklandı.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının finansal raporlarını üyelere sundu.

        Rapora göre kulüp ve bağlı ortaklıklarının toplam yükümlülüğü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 31 milyar 373 milyon 518 bin 946 lira oldu. Borç, 31 Mayıs 2025'e göre 4 milyar 262 milyon lira arttı.

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        #galatasaray
        #Dursun Özbek
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