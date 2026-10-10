İBRA EDİLDİ

13:30 10/10/2026

"KONSOLİDE ÖZKAYNAĞIMIZDIR"

Dursun Özbek, finansal durumla ilgili açıklamasında, "Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon avrodur. Oyuncularımızın defter değeri, toplam varlıklarımızın sadece yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık 205 milyon avro yani 11 milyar liradır. Bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı yüzde 57'dir. Bu da yaklaşık 500 milyon avroya (27 milyar lira) denk geliyor. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon avro). Varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon avro) daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide özkaynağımızdır." diye konuştu.