İngiliz otomobil markası Morgan Türkiye'ye geliyor
İngiliz otomobil üreticisi Morgan Motor Company, Türkiye pazarına giriyor. Yeniköy Motors ile distribütörlük anlaşması imzalayan İngiliz üretici, yakında otomobillerini Türkiye'ye getirecek. Bu anlaşma ile, Yeniköy Motors, Aston Martin'in ardından ikinci bir İngiliz markayı Türkiye'de temsil etmiş olacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Türkiye otomotiv pazarına yeni bir marka geliyor. İngiliz otomobil üreticisi Morgan, Türkiye pazarına girmek için bir anlaşma imzaya attı.
Bu kapsamda, Yeniköy Motors, İngiliz otomotiv markası Morgan Motor Company ile distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "1909’dan bu yana geleneksel zanaatkârlıkla yüzde 100 el yapımı ürettiği araçlarla ünlü Morgan Motors, her bir modelinde yüksek kalite ve detaylara büyük özen gösteriyor. Yeniköy Motors, bu işbirliğiyle Morgan Motors'un benzersiz üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini Türkiye otomotiv pazarına sunmayı hedefliyor" denildi.
Açıklamada, Morgan Motor Company CEO'su Matthew Hole, Yeniköy Motors Kurucusu Nevzat Kaya ile, şirketin İngiltere'deki genel merkezinde distribütörlük anlaşması imzaladığı kaydedildi.
Yeniköy Motors, İngiliz üretici Aston Martin ve Çinli Hongqi'nin ardından üçüncü bir markayı Türkiye'de temsil etmiş olacak.
GEÇMİŞİ 110 YILI BULUYOR
Geleneksel işçilik ile modern teknolojileri bir araya getiren Morgan, 115 yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'ta üretim yapıyor.
Ürettiği retro tasarımlı otomobiller ile otomobil dünyasında farklı bir yer edinen İngiliz Morgan, 2019 yılında İtalyan bir finans kuruluşu olan Investindustrial'a satıldı. Morgan'ın satışı ile birlikte, İngiltere'de tüm otomotiv üreticilerin sahibi de İngiltere dışından yatırımcılar haline gelmişti.
Morgan, Bmw ile uzun yıllar süren stratejik işbirliği yürütüyor. Bu kapsamda bir süredir BMW'nin motorları Morgan modellerinde kullanılıyor.