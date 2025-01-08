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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES hisse fonları borsayı ikiye katladı - İş-Yaşam Haberleri

        BES hisse fonları borsayı ikiye katladı

        Sigorta Sayfası programına katılan İş Portföy Hisse Senedi Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan, başta üç yıl içinde 2 kez başarısız olan fonun el değiştirmesi olmak üzere düzenlemelerin emeklilik fonlarının en iyi performansla yönetilmesini zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Ayhan yönettikleri Axa Hayat Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun 5 yılda yüzde 2 bin 78 getiri elde ettiğinin altını çizerek bunun önce iyi sektör sonra o sektörler içinde iyi hisse seçerek gerçekleştirildiğini anlattı. Şu anda hisse senetleri ve likit fonlar arasında tercih yapılması gerektiğini anlatan Ayhan, risk alabilen yatırımcının portföylerindeki hisse senedi oranını yüzde 60'a kadar çıkarabileceklerini belirtti.

        Giriş: 08.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:22
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        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
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        Sigorta Sayfası programına katılan İş Portföy Hisse Senedi Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan, başta üç yıl içinde 2 kez başarısız olan fonun el değiştirmesi olmak üzere düzenlemelerin emeklilik fonlarının en iyi performansla yönetilmesini zorunlu hale getirdiğini kaydederek, "Hisse senetleri fonlarında en kötü getiri yüzde 50-60 bandında, yüzde 70'lere varan getiriler bulunuyor" dedi. Hisse senetleri fonlarının borsa endeksini ikiye katlayan getiriler elde ettiğinin altını çizen Ayhan, "Bu sistemin nasıl katma değer sağladığının göstergesi" şeklinde konuştu.

        Ayhan yönettikleri Axa Hayat Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun 5 yılda yüzde 2 bin 78 getiri elde ettiğinin altını çizerek bunun önce iyi sektör sonra o sektörler içinde iyi hisse seçerek gerçekleştirildiğini anlattı. Yüksek getirinin portföy yönetim şirketlerinde kurulan ekipler ve büyük bir ekosistem sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Ayhan bundan sonraki dönemde ise kişilerin gelirinin eskisi kadar artmaması nedeniyle giyim perakendesi ve marketlerin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Ayhan, bankacılık ve sigortacılığın yanı sıra yatırımlarına devam eden ve pastadan pay alan şirketlerin iyi olabileceğini düşündüklerini bunların başında ise gıda perakendesi, marka değeri yüksek restoranların iyi bir dönem geçirebileceğini kaydetti. İletişim sektörünün de son 5 yılda geri kaldığını dile getiren Ayhan iletişimde enflasyonun üstünde kişi başı bir artış olabileceğini belirtti. Son 5 yılda geri kalan finansal kiralama gibi sektörlerin de orta ve uzun vadede ortalamalara gelebileceğini söyleyen Ayhan risk alabilen yatırımcıların portföylerinin yüzde 60'a kadar hisse senedi taşıyabileceğini anlattı.

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        YILSONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 31

        Merkez Bankası'nın ocakta 2,5 puan indirimle başlayarak hazirana kadar faiz oranını enflasyona paralel olarak yüzde 38'e kadar düşürebileceğini kaydeden Ayhan bu süreçte reel faizin 3 puan olabileceğini yani enflasyon oranının yüzde 35 civarına inebileceğini belirtti. 2025 yıl sonunda ise yüzde 31 faiz ve yüzde 28 enflasyon beklentilerinin olduğunu belirten Ayhan, "Asıl sorun ekonomiyi ısıtmayan, kuru hareketlendirmeyen ama istediğimiz ölçüde de büyüme sağlayan faiz dengesinin nerede oluşacağı. Yılın ikinci yarısında asıl konumuz bu olacak" diye konuştu.

        FAİZ DÜŞÜŞÜ BORSAYA YARAR

        Ayhan, 2024'ün likit fonlar için yüzde 64,5 bileşik getiri ile altın yıl olduğunun altını çizerek bu enstrümanın 2025'te ise yüzde 45-50 arasında bir faiz getirisi olabileceğini faiz düşüşünün ardından ise borsanın olumlu olabileceğini aktardı. Geçen yıl temmuz ayından sonra borsanın düzeltme yaşadığını anlatan Ayhan, "Bu yıl büyümede dengelenme ve biraz kıpırdanma olmasını bekliyoruz. Faizin inmesiyle birlikte diğer enstrümanlar hareketlenebilir. Burada da borsa düşünülebilir. Kredi risk primimizin de düşüşü ile birlikte borsa şirketlerine ilgi artabilir" dedi.

        ALTIN POZİTİF BİR DURUM YOK

        Merkez Bankası'nın döviz rezervinin güçlü olması nedeniyle şu anda dövizin konuşulmadığını ve bunun devam edeceği beklentisinde olduklarını söyleyen Ayhan şu anda TL'nin dolar karşısındaki güçlü durumu nedeniyle gram altındaki beklentilerin sınırlandığını dile getirdi. Bunun yanı sıra ons/altında ABD'de faiz hadlerinin beklendiği kadar inmemesi ve jeopolitik risklerde düşme beklentilerinin altının kalmasının altının aleyhine olduğunu anlatan Ayhan altına destek olabilecek tek unsurun merkez bankalarının alımları olduğunu ifade ederek, "Altın pozitif bir durum yok" dedi.

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