Los Angeles'ta yangın felaketi: Birçok Hollywood yıldızı yaşıyor, binlerce kişi tahliye edildi!
ABD'nin Los Angeles kentinde ünlülerin de yaşadığı lüks mahallelerden birinde çıkan yangın hızla büyüdü. Birçok Hollywood yıldızını yaşadığı lüks mahalleleri hakimiyeti altına alan yangın sebebiyle 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi, mahalle sakinlerinin yürüyerek kaçmak zorunda kaldığı görüldü
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ünlülerin de yaşadığı lüks mahalleleri hakimiyeti altına alan yangın yüzünden 30 bin kişiye tahliye emri verildi.
Yetkililer, Santa Monica ve Malibu kıyı yerleşimleri arasındaki Pasifik Palisades bölgesinde 1182 hektarlık alanın yandığını söyledi.
Kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyen yangın, Pacific Palisades mahallesinde trafiğin sıkışmasına, kimilerinin arabalarını yolun ortasında bırakarak kaçmasına yol açtı.
Yetkililer, uzun süren kuru hava koşullarının ardından gelen güçlü rüzgarlardan kaynaklanan aşırı yangın tehlikesi konusunda uyarmışlardı.
Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda bildirilen hiçbir yaralanma olmamasından dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi ve 10 bini evde olmak üzere 25 binde fazla kişinin tehdit altında olduğunu ekledi.
İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor. Lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü.
Pacific Palisades, birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Oyuncu
James Woods, X'te yaptığı açıklamada yangından kaçabildiğini söyledi ancak "Şu anda evimizin hala ayakta olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
Santa Ana rüzgarları, yılın daha soğuk aylarında California'da sık yaşanan bir olay. Ancak bu kez kuru rüzgarlarla birlikte yaşanan yangının 2011'den bu yana en kötüsü olacağı tahmin ediliyor.