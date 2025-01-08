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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında!

        Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni formatta ilk kez karşılaşacak ekipler, 3 puanla ayrılıp avantajı kapmak istiyor. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:38
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        1

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.

        2

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

        3

        YENİ FORMATTA İLK MAÇ

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

        4

        TEK EKSİK ICARDI

        Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

        5

        21 MAÇTIR YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

        6

        YUNUS AKGÜN TAKIMI SIRTLIYOR

        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

        7

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        8

        G.SARAY KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı. "Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.

        9

        GÜNAY

        10

        JELERT

        11

        METEHAN

        12

        ABDÜLKERİM

        13

        BERKAN

        14

        TORREIRA

        15

        KEREM

        16

        SALLAI

        17

        BARIŞ ALPER

        18

        YUNUS

        19

        BATSHUAYI

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