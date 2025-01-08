Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü! Adana'da, dört gün önce, 45 yaşındaki Mahmut Ayta, husumetli olduğu komşusu 38 yaşındaki Mehmet Y., tarafından öldürülmüştü. Olay günü Ayta'nın işlettiği kıraathanede çalışan 19 yaşındaki Efecan K.'nin, iş yerini kapatıp anahtarı teslim etmek için patronunun evine gittiği sırada Ayta'nın komşusu Mehmet Y.'nin Efecan K'ye elindeki içki şişesini fırlatması üzerine kavganın çıktığı belirlendi. 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:43 facebook

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