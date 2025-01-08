Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
Adana'da, dört gün önce, 45 yaşındaki Mahmut Ayta, husumetli olduğu komşusu 38 yaşındaki Mehmet Y., tarafından öldürülmüştü. Olay günü Ayta'nın işlettiği kıraathanede çalışan 19 yaşındaki Efecan K.'nin, iş yerini kapatıp anahtarı teslim etmek için patronunun evine gittiği sırada Ayta'nın komşusu Mehmet Y.'nin Efecan K'ye elindeki içki şişesini fırlatması üzerine kavganın çıktığı belirlendi. 3 zanlı tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde 4 Ocak’ta, Mahmut Ayta'nın (45) husumetli olduğu öne sürülen karşı komşusu Mehmet Y. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.
KATİL KOMŞU GÖZALTINA ALINMIŞTIMehmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA'daki habere göre kavgada silahla vurularak yaralanan cinayet zanlısı Mehmet Y. de hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayta'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Y'nin ardından kavgaya karıştığını belirlediği Efecan K. (19) ve Salih Can A'yı (19) da gözaltına aldı.
İÇKİ ŞİŞESİNİ FIRLATINCA KAVGA ÇIKTIHayatını kaybeden Mahmut Ayta.
Olay günü Mahmut Ayta'nın işlettiği kıraathanede çalışan Efecan K'nin, iş yerini kapatıp anahtarı teslim etmek için patronunun evine gittiği, bu sırada Ayta'nın husumetli olduğu öne sürülen karşı komşusu Mehmet Y'nin Efecan K'ye elindeki içki şişesini fırlatması üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.
PATRONUNU ÖLDÜREN ZANLIYI VURMUŞ
Kavgada kolundan bıçaklanarak yaralanan Efecan K'nin, patronu Ayta'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Y'nin elinden silahı aldığı ve bu kişiyi bacaklarından ve karnından vurarak yaraladığı ileri sürüldü.
ÜÇ ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Polisler, aldığı yaralar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Mehmet Y'yi tekerlekli sandalyeyle ekip aracına taşıdı.
Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.