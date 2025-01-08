SOLUNUM SİSTEMİNİZ HIZLANIYOR

Egzersizin ilk dakikalarında kasların artan oksijen ihtiyacı, solunum sisteminizin devreye girmesine neden olur. Diyafram ve göğsün etrafındaki kaslar daha fazla oksijen almak için daha yoğun çalışır. Solunumunuz, dinlenme haline kıyasla 15 kata kadar artabilir. Bu sadece enerji sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karbon dioksit gibi atık maddelerin atılmasına yardımcı olur.