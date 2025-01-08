Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti! Afyonkarahisar'da, esnaf olan 51 yaşındaki M.A., daha önce yanında çalışan 37 yaşındaki Derya Kozan'ı, karşılaştığı hastanenin koridorunda tabancayla art arda ateş ederek öldürdü. Aynı silahla kendisini yaralayan M.A. da hayatını kaybetti. İkili arasında daha önceden gönül ilişkisi olduğu ileri sürülürken Kozan'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:02 facebook

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