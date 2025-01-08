Herhangi bir belirti ve hastalığınız olmadığı halde, hatta gün içinde çok fazla vücudunuzu yoracak işler yapmamış olmanıza rağmen kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız, kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış olabilirsiniz.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Kronik yorgunluk sendromu kişinin herhangi bir hastalık şikayetinin olmadığı, 6 aydan fazla süredir devam eden sürekli yorgunluk hissine denmektedir. Gündelik hayatta yapılan faaliyetler yorgunluk, halsizlik sonucu gerçekleştirilemez. Kronik yorgunluk sendromunda; yorgunluk, halsizlik, kas ağıları sürekli uyku ve uykusuzluk hali, ayakta yorgunluk hissi görülmektedir. Kronik yorgunluk sendromu, 20-40 yaş arası kadınlarda, erkeklerden 4 kat fazla görülmektedir.

REKLAM SÜREKLİ YORGUN HİSSETMENİZİN NEDENLERİ NELERDİR? 1. KANSIZLIK SORUNU Kansızlık, sürekli yorgun hissetmenizde başrolü oynuyor olabilir. Çünkü hemoglobinin en önemli görevi, akciğerlerden alınan oksijeni vücuttaki hücrelere taşımaktır. Alyuvarlarla taşınan hemoglobin miktarı azalınca hücrelere gereken oranda oksijen gidemez. Haliyle yorgunluk ve halsiz hissetmeler başlar. Kuru öksürükten kurtulmanın yolları Haftanın 5 günü çalışma kuralı nasıl ortaya çıktı? Kişi daha önce aynı eforla yaptığı işte çabuk yorulur. Güçsüzlük, çarpıntı, efor kapasitesinde azalma ve nefes darlığı problemleri ortaya çıkar. Üstelik hemoglobin miktarı azaldıkça bu belirtiler daha şiddetli bir hal alır. Kansızlık daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Ayrıca göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar. Tüm bu sorunları aşmak içinse mutlaka bir doktora gidilmelidir. Eğer yorgunluğun sebebi kansızlık ise gerekli tedavi yöntemleriyle bu durumu ortadan kaldırmak mümkündür.

2. TİROİD Tiroid bezinin az çalışmasına ve tiroid hormonlarının az salgılanması sonucu kandaki hormon seviyesinin düşük olmasına hipotiroidi denir. Bu durumun vücudumuza yansıması ise metabolik yavaşlama şeklinde olur. Metabolizma yavaşladıkça vücudun genel dengesi bozulmaya başlar. Bu bozulmalar yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık ve konsantrasyon eksikliğe yol açar.

REKLAM Hipotiroidi hastalarının çevrelerince tembel olarak yorumlanmalarının sebebi aslında hastalıklarıdır. Çünkü iş yapmak istemez, yerinden kalkmakta bile zorlanırlar. Genel ruh halleri sürekli yorgun olmalarıdır. 3. DEPRESYON VE STRES Psikomatik hastalıklar söz konusu olduğunda birçok insan yemek yeme noktasında bile kendinde o gücü bulamaz. Bu hastalıkların başında ise stres ve depresyon yer alır. Çünkü depresyon ve stres kişinin günlük rutinin bir parçası olan aktiviteleri yapacak isteği engeller. Depresyon ve stres başlı başına yorucudur. Bir de üstüne depresyonun getirdiği uyku bozukluğu eklenirse yorgunluk iki katına çıkıyor. Eğer sizin de unutkanlık, uyku sorunları, anlamsız sinirlenmeler, lüzumsuz alınganlıklar, aşırı tepki vermeler, kolay ağlamalar, uyku eğilimi, uykudan erken kalkmalar, sabahları yorgun uyanmalar gibi problemler peşinizi bırakmıyorsa yorgunluk sorununuzun depresyonla ilişkili olma ihtimali artıyor.

4. KALP HASTALIKLARI Çoğu zaman kalp hastalıklarının ilk belirtisi geçmeyen yorgunluk oluyor. Üstelik yorgunluğun sebebini kansızlık olarak sayıp doktora gitmeyen birçok kişi, şikâyetler arttığında kalp hastalığıyla ilgili bir durumla karşılaşıyor. Bu sebeple özellikle de kalp krizi riski olan hastaların geçmeyen yorgunluk şikâyetiyle karşılaşmaları durumunda doktora başvurması hayati önem taşıyor.

REKLAM Kalp rahatsızlıklarının yorgunluk yaratmasının altında yatan sebebi ise şu şekilde açıklamak mümkündür. İster kapak lezyonu olsun, ister kalp damar hastalıkları olsun, bunlar kalbin oksijen ihtiyacını karşılamasına engel oldukları için yorgunluk yaratırlar. Haliyle merdiven çıktıktan sonra bile nefes nefese kalır, bacakları kesilir, bir adım atacak hali bile kalmaz.

5. UYKU APNESİ Uyku doğrudan kendini enerjik ve dingin hissetmekle bağlantılıdır. Çünkü yeterli ve kaliteli uyuyamayan kişi, gün içinde kendini yorgun ve halsiz hisseder. Bunun en önemli sebebi günün dinlenme evresi olan uykunun vücut için gerekli oranda alınmamasıdır. Üstelik uyuyamayan kişi, agresif ruh hali, çabuk sinirlenme, depresyona girme gibi belirtiler ile karşımıza çıkabiliyor. Uykunun yorgunluk üzerindeki etkisi yadsınamayacağından böyle bir problemi olan kişinin mutlaka doktora gitmesi gerekmektedir.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR? Kronik yorgunluk sendromunun başlıca belirtileri arasında 6 aydan uzun süredir devam eden, tıbbi bir nedeni olmayan halsizlik ve yorgunluk hissi bulunmaktadır. Kişi günlük hayatındaki aktiviteleri yorgunluk, halsizlik sonucu yerine getirememektedir. Yorgunluğa eşlik eden, beyin sisi, baş, boğaz, kas ve eklem ağrıları, tırnak kırılması, saç dökülmesi, huzursuzluk depresyon ve uyku bozukluğu gibi başka belirtiler varsa kronik yorgunluk sendromundan şüphelenilmektedir.

REKLAM KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TANI VE TEŞHİSİ Bu durumun ortaya çıkmasında oluşan belirtilerin farklı bir rahatsızlıktan kaynaklı olup olmadığını anlayabilmek için bir uzman tarafından muayene edilip birtakım tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Hasta öyküsü, farklı hastalıklarda da olduğu gibi bu durumun teşhisi bakımından çok önemlidir. Hastalık ve rahatsızlıklar dışında uyku problemleri ve psikolojik faktörler de bu duruma neden olabildiğinden kesin bir teşhis konulması adına bu ihtimallerin de değerlendirilmesi önemlidir. Bu hastalığın tanısı psikiyatrist, uzman psikolog ve bu alan ile ilgili farklı alanların olduğu ekipler tarafından incelenip değerlendirilir.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Bu hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemler, hastalık belirtilerini iyileştirmek ve ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Kişiden kişiye değişen ve özel olarak hazırlanan hafif tempolu egzersiz uygulamalarının sürekliliği ve bu süre zarfında hastaya psikolojik yönden destek verilmesi önemlidir. Ayrıca yaşam tarzında değişiklikler ve beslenme tedavi sürecinin bir bölümüdür. Tedavi boyunca hasta her evrede sağlıklı bir şekilde iyileşeceğine inandırılıp cesaretlendirilmelidir. Kişinin moralini, enerjisini kazanması ve yapılan egzersizlerle bazı hastalıkların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kişiden kişiye değişen ve hastanın öyküsünün de çok fazla önemli olduğu bu durumda farklı birtakım tedavi yöntemleri uygulanabilir. Genel sağlık ve hasta öyküsüne göre kronik yorgunluk sendromu tedavi yöntemleri şu şekildedir: - Psikoterapi uygulamaları - Destekleyici uygulamalar - Diyet uygulamaları - Aerobik egzersiz uygulamaları