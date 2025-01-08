ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
Kocaeli'nde, ATM önünde sırada beklerken öldürülen 55 yaşındaki Maksut Beğtaş'ın, kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 2021 yılında Beğtaş'ın kardeşlerinin, U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.'nin de bu nedenle cinayeti işlediği tespit edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş'in kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel'e taşındığı öğrenildi
Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.
PARA ÇEKMEK İÇİN SIRA BEKLİYORDUMaksut Beğtaş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
DHA'daki habere göre ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş (55), yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı.
KATİL ZANLISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı.
AKRABALAR ARASINDAKİ KAN DAVASI
Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.
4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞ
Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’in kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Maksut Beğtaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.