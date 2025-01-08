Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! 500 km yol yapıp bir kişiyi de yaraladı! Katil aranıyor! İstanbul'da, 44 yaşındaki TIR şoförü Vedat Adal, 6 çocuk annesi olan eşi 45 yaşındaki Gülnaz Adal'ı uykusunda başından silahla vurarak öldürdü. Katil koca daha sonra İzmir'e gidip bir kişiyi de silahla ağır yaraladı. Zanlı polis tarafından aranıyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:14 facebook

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