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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi Gülnaz Adal'ı uykusunda öldürdü! Katil Vedat Adal aranıyor | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! 500 km yol yapıp bir kişiyi de yaraladı! Katil aranıyor!

        İstanbul'da, 44 yaşındaki TIR şoförü Vedat Adal, 6 çocuk annesi olan eşi 45 yaşındaki Gülnaz Adal'ı uykusunda başından silahla vurarak öldürdü. Katil koca daha sonra İzmir'e gidip bir kişiyi de silahla ağır yaraladı. Zanlı polis tarafından aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:14
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        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
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        İstanbul Bağcılar'da yürek yakan olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

        KARI KOCA TARTIŞMA YAŞADI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre 6 çocuk annesi olan Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal (44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        UYURKEN EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

        Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Gülnaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı.

        KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        500 KİLOMETRE YOL KATEDİP İZMİR'E GİTTİ

        Silahlı saldırgan koca, eşi Gülnaz Adal'ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti. İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir’de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal'ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.

        Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Gülnaz Adal
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