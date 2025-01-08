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        Fenerbahçe'den stoper harekatı!

        Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler savunma bölgesine de takviye yapmak isterken, listedeki isimler ise belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:26
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        Fenerbahçe, bu hafta Talisca’yı İstanbul’a getirmeyi planlarken, transfer çalışmalarında odak noktasını savunmaya çevirdi.

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        Solak savunmacı açığını Mario Hermoso ile kapatmaya hazırlanan sarı lacivertliler, bir de sağ ayaklı stoper almaya kararlı.

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        Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’nun önceliği, sol ayaklı bir stoper transferiydi. Jayden Oosterwolde ve Becao’nun sezonu kapatması, Samet Akaydin’in ise beklentilerin altında kalan performansı, bu bölgenin takviye listesinde ilk sıraya yerleşmesine neden oldu.

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        Portekizli çalıştırıcının bu beklentisi, Roma’dan Mario Hermoso’nun kadroya katılmasıyla karşılanacak gibi görünüyor.

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        Ancak sarı-lacivertliler, Hermoso’nun yanına bir stoper daha transfer etmeyi planlıyor.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; yönetimin belirlediği ilk isim ise Fransız ekibi Lens’te forma giyen 26 yaşındaki Kevin Danso.

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        25 milyon Euro piyasa değerine sahip 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

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        Sarı-lacivertliler Danso için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

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        Milli takımda da forma giyen Avusturyalı futbolcunun 2027 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Fenerbahçe’nin Danso dışında düşündüğü bir diğer isim ise İtalya’dan geliyor.

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        Udinese’nin 18 milyon Euro’luk değere sahip genç futbolcusu Jaka Bijol.

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        Sloven savunmacı için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, gelecek yanıta göre teklifte bulunacak.

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