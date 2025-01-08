Fenerbahçe'den stoper harekatı!

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’nun önceliği, sol ayaklı bir stoper transferiydi. Jayden Oosterwolde ve Becao’nun sezonu kapatması, Samet Akaydin’in ise beklentilerin altında kalan performansı, bu bölgenin takviye listesinde ilk sıraya yerleşmesine neden oldu.