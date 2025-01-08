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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!

        Aksaray'da, minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren ve çiftçilikle uğraşan 70 yaşındaki Harun Güzyurdu ve 12 yaşındaki kızı Gonca Güzyurdu'nun alışveriş için markete gitmek amacıyla yola çıktıkları ortaya çıktı. Minibüs sürücüsü Mehmet Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:36
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        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
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        Aksaray'da kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy-Aksaray arasında sefer yapan içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu’nun (70) kullandığı otomobille çarpıştı.

        BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre kazada, 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve yolcu Yaşar Altınpınar (55) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızının cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

        MARKETE GİDİYORLARMIŞ

        Boyalı köyünde oturan Harun Güzyurdu’nun, Nurgöz Köyü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi kızı Gonca Güzyurdu ile birlikte alışveriş için Bağlıkaya beldesindeki markete giderken kaza yaptığı ortaya çıktı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızının cenazeleri bugün öğle namazının ardından Boyalı köyünde defnedilecek.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINACAK

        Yaralı iki kişinin tedavisinin sürdüğü, minibüs sürücüsü Mehmet Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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        #Aksaray
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