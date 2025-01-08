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        Haberler Gündem Güncel Video çekti, silahı da kaydetti! Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı! | Son dakika haberleri

        Video çekti, silahı da kaydetti! Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!

        İstanbul Silivri'de akıllara durgunluk veren iki araç hırsızlığı yaşandı. Olayda kuzeninin otomobilini kaçıran zanlı, gittiği at çiftliğinde kendisini yakalamaya gelen jandarmanın aracını çaldı. Şüphelinin kaydettiği videoda araçtaki silahı da dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:05
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        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
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        Silivri'de, çalıntı araç ihbarı üzerine at çiftliğine gelen jandarmanın aracını çalan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Mustafa S'nin, kuzeninin otomobilini çalıp Kurfalı'da bulunan at çiftliğine götürdüğüne yönelik ihbarı üzerine jandarma ekipleri buraya gitti.

        Fotoğraf: İHA

        BİNDİRİLDİĞİ DEVRİYE ARACINI DA ÇALDI

        Ekipler, çiftlikte otomobili bularak, muhafaza altına aldı. Şüpheli Tayyip F. ise devriye aracına bindirildi.

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        Ekiplerin incelemesi sırasında bir anda sürücü koltuğuna geçen şüpheli, devriye aracıyla hızla uzaklaştı.

        BARİYERLERE ÇARPI, KAYIPLARA KARIŞTI

        Şüpheli, araçla Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde bariyerlere çarpıp kaçmayı sürdürdü.

        Fotoğraf: İHA

        Jandarma aracı, bir süre sonra Okmeydanı'nda terk edilmiş halde bulunurken şüpheliyi arama çalışmalarına başlandı.

        Fotoğraf: İHA

        Şüphelinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde otomobille gezerken kuzeninden özür dilemesi ve aracı götürdüğü yerin konumunu bildirmesi yer aldı.

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