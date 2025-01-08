Karısını vahşice öldürüp aracı polis merkezine sürdü! 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı

Konya'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30), 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz'a (53), 'Haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimi uygulanarak verilen 17,5 yıl hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, haksız tahrik indiriminin gerekçesini Anayasa ve Türk Medeni Kanunu’ndan örnekler vererek, “Sadakat yükümlülüğünün kadın tarafından ihlal edildiği açıktır. Sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle evlilik birliğinin temelinin sarsıldığı ve sanık lehine haksız bir saldırı olduğu da ortadadır” denildi.

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ Olay, 21 Ağustos’ta saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, çocuklarına alışveriş yapma bahanesiyle ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gelip, otomobildeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

REKLAM Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Durmaz, 24 Aralık’ta ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Bekir Durmaz, pişman olduğunu belirterek, ''Olay nedeniyle çok pişmanım. Pişmanlığımın 3 nedeni var. Birincisi Allah’ın verdiği bir canı aldım. İkincisi çocuklarımı, annesiz ve babasız bıraktım. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir insandı. Yüce adalete güveniyorum” dedi.

"HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI Mahkeme heyeti, Durmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Heyet, 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu' belirterek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak 17,5 yıl hapis cezasına karar verdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN GEREKÇESİ Mahkeme, gerekçeli kararında Anayasa’nın 10 ve 41’inci maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 161, 162 ve 163 maddelerine atıf yaparak, şunlar denildi: “Somut olayda maktulün tanık olarak dinlenen Hilmi Tunç ile uzun süreli bir görüşmesinin bulunduğu açıktır. 2009-2010 yıllarında telefon ile başlayan bu görüşmelerden dolayı sanık ailesini korumak amacıyla köyünü terk etmiş ve Konya’ya yerleşmiştir. Maktulün tanık olarak dinlenen Hilmi Tunç ile Konya’ya yerleştikten 10 sene kadar sonra yeniden görüşmeye başlamış olması ve tanık Hilmi'nin beyanlarına göre en az 7-8 kez baş başa tanığın ablasının evinde bir araya gelmiş oldukları dikkate alındığında, sadakat yükümlülüğünün kadın tarafından ihlal edildiği açıktır. Sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle evlilik birliğinin temelinin sarsıldığı ve sanık lehine haksız bir saldırı olduğu da ortadadır."