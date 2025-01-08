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        Haberler Magazin Son Dakika: Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz tutuklandı! Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz tutuklandı

        Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:06
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        Tutuklandılar
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı.

        Kerimcan Durmaz

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen şüpheli, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

        Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Aynı suçtan gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Atakan Yılmaz

        Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yılmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

        Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz; "Bu mekân Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek, eğlence mekânında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekâna kesinlikle yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekânda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekânına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

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        #Kerimcan Durmaz
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