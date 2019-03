İngiliz retro otomobil üreticisi Morgan, Plus Six modeli ile Cenevre Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modellerinden birine imza attı. Modelin yarattığı heyecanın üzerinden çok geçmeden ise, markanın sahibinin değiştiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İtalyan finans kuruluşu Investindustrial'in İngiliz üreticiyi markaya adını veren Morgan ailesinden satın aldığı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yeni dönemde Morgan'ın İngiltere'deki Malvern Link fabrikasında kapasite artışına gidilecek ve satışlar da ada dışında artırılmaya çalışılacak.

Investindustrial'in yatırımının yeni platformlar geliştirmede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Morgan Üst Yöneticisi Steve Morris, "2012'de bin 170 otomobil ürettik. Şuan da yılda 750 otomobil üretiyoruz. Bu rakam önümüzdeki yıllarda artacak olsa da yılda 5 bin araç üreten bir firma olmayı düşünmüyoruz" dedi.

Geçen yıl 700 otomobil satışına imza atan Morgan, 33.8 milyon poundluk satış geliri elde etmiş ve net kârını da 3.2 milyon pound olarak açıklamıştı.

ADINI MOTORUNDAN ALIYOR

Öte yandan, Morgan'ın Bmw ile stratejik işbirliği ise devam ediyor. Bu kapsamda bir süredir BMW'nin motorları Morgan modellerinde kullanılıyor. Markanın satılmasının ise söz konusu işbirliğini etkilemeyeceği bildiriliyor.

Bu kapsamda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Plus Six de, adını BMW'den sağlanan güç ünitesinden alıyor. Bmw Z4 ve Toyota Supra'da da kullanılan 3 litrelik turboşarjlı sıralı 6 silindirli motor, ürettiği 335 beygir güç ile 1075 kilogram ağırlığındaki Plus Six'i 4.2 saniyede 100 km/s hıza çıkarabiliyor.

110 yıllık tarihi boyunca İngiliz kalmakla övünen Morgan'ın arkasına aldığı 'Akdeniz rüzgarı' ile, yeni dönemde model ve motor çeşitliliğini artırmasını beklemek sürpriz olmayacaktır.

Bugüne kadar sadece benzinli motorlar ile müşterilerinin karşısına çıkan İngiliz üreticinin, sektördeki trendlere uygun olarak portföyüne elektrikli bir model de dahil etme ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

SON İNGİLİZ MARKA DA YABANCILARIN ELİNE GEÇTİ

Morgan'ın satılması ile birlikte İngilizlerin son 'milli' otomobil üreticisi de bir yabancının eline geçmiş oldu. Öyle ki, ülkenin diğer üreticileri de geçmiş yıllarda Alman, Fransız, Çin ve Hint firmaları arasında paylaşılmıştı.

Bu markalara yakından bakıldığında ise ortaya şöyle bir tablo çıkıyor;

- Aston Martin: 2007'ye kadar Ford'un yönettiği Aston Martin, bugünlerde Amerikalı ve Kuveytli yatırımcıların oluşturduğu bir konsorsiyum olan Prodrive'in kontrolünde bulunuyor.

- Bentley: 1930'lu yıllarda Rolls-Royce'un sahibi olduğu Bentley ise, 1997'den bu yana Alman Volkswagen bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

- Caterham: Pist kullanımına uygun otomobiller üreten Caterham, 2011 yılında İngiliz Corvin Grup tarafından Malezyalı girişimci Tony Fernandes'e satıldı.

- Jaguar & Land Rover: Jaguar ve Land Rover da, 2008'de Amerikalı Ford tarafından 1.7 milyar pound karşılığında Hindistan'ın en büyük şirketlerinden Tata'ya satıldı.

- Lotus: Ada'nın diğer bir spor otomobil üreticisi olan Lotus, en çok el değiştirenlerden. Marka, 1986 yılında Amerikalı General Motors tarafından satın alındı. Kısa bir süre sonra İtalyan işadamı Romano Artioli'nin yönetimine geçen üretici, 1996 yılında ise Malezyalı Proton'un bünyesine dahil oldu. 2007 yılında ise Lotus'un kontrolü Çinli Geely'e geçti.

- McLaren: Spor otomobil üreticisi McLaren, 2017 yılında kurucusu Ron Dennis'in hisselerini 275 milyon pound karşılığında satmasının ardından Bahreyn merkezli Mumtalakat Holding kontrolüne geçti. Mumtalakat'in, McLaren'in yüzde 62.55 oranında hissesini elinde tuttuğu belirtiliyor.

- MG: Bir dönem Türkiye'de satılan MG de, Çinli SAIC tarafından satın alındı.

- Mini: Bir dönem Rover bünyesinde faaliyet gösteren Mini, 2000 yılından beri BMW çatısı altında operasyonlarına devam ediyor.

- Rolls-Royce: 1998 yılında Bentley ile birlikte Volkswagen'e satılan Rolls-Royce'un, otomobil üretim hakkı ise BMW'ye geçti. 2002 yılında BMW'nin kalan hisseleri alması ile üretim Goodwood tesislerine kaydı.

- TVR: İngiliz'lerin bir diğer spor otomobil üreticisi TVR'ın ise, vatandaşı markalardan daha farklı bir hikayesi bulunuyor. Öyle ki, 2004 yılında Rus oligark Nikolai Smolensky'e satılan marka, 2013 yılında İngiliz işadamı Les Edgar tarafından satın alınarak tekrar 'İngiliz' bir üretici oldu.

- Vauxhall: 1925 yılında General Motors'un satın aldığı Vauxhall, 2017 yılında Opel ile birlikte PSA'nın kontrolüne geçti.