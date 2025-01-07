Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı CNN Türk yayınında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Suriye'deki yönetimin yeni lideri Ahmed Şara ile ilgili "Suriye'deki yeni hükumetin lideri Ahmed Şara'ya hem Batı'nın hem de Suriye'nin komşularının fikirlerini ilettik ve o da aktarılanları anladığını söyledi. Kendisine düşen sorumlulukların farkında. Ancak henüz resmî bir unvanı yok uluslararası toplum nezdinde." dedi

Bakan Fidan Suriye'nin geleceği ile ilgili ise "Suriye ile ilgili umudum var. Ancak önümüzdeki dönemde Suriye'nin geleceğini tehlikeye atacak şeyler olabilir mi evet olabilir." diyerek tedbirli olunması gerektiğini belirtti. "HALKI RAHATSIZ ETMEMEK GEREKİYOR" Bakan Fidan Suriye'nin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek "Halkı rahatsız etmemek gerekiyor, insanların ait oldukları topluluklar var. Müdahale etmemek gerekiyor Suriye'de. Şu an Şiilerle ilgili bir sorun yok. Olmasına da müsaade etmeyiz. Şunu da kayda geçirmek gerekiyor ki iftira da atılmamalı. Ahmed Şara da belirtti ki "Biz bize yapılanları yapmamalıyız." yani bir sorun olacağını düşünmüyorum.