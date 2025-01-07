Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
ABD'nin 47 Başkanı olarak seçilen Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.
Giriş: 07.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:04
47. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi
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