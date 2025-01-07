Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri | Dış Haberler

        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri

        ABD'nin 47 Başkanı olarak seçilen Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        ABONE OL

        47. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!