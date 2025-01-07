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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sivasspor - Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 kez kazanabilen Beşiktaş, kupaya ise galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kartal'a üç puanı getiren golü Rafa Silva kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:56
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        Beşiktaş'a kupa morali!
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        Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kupada hayat buldu... Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

        Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, yaptığı kritik kurtartışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 3 puanla başlarken, Sivasspor ilk maçları puansız kapattı.

        Beşiktaş, kupadaki ikinci maçında Kırklarelispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

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