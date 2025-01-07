Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak

Mark Zuckerberg, Trump görev başına gelmeden çeşitli düzenlemeleri devreye sokuyor. Zuckerberg, X'teki gibi gönderilere 'topluluk notları' ekleyecek. Bu hamlenin şirketin 'ifade özgürlüğü konusundaki köklerine' geri dönmekle ilgili olduğu belirtiliyor.

Zuckerberg, "Son seçimler ifade özgürlüğüne bir kez daha öncelik vermeye yönelik kültürel bir dönüm noktası gibi geliyor" dedi.

TRUMP DAHA ÖNCE FACEBOOK'U HALK DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ Trump, Facebook'u 'halk düşmanı' diyerek eleştirmiş ve diğer sosyal medya platformlarından da yasaklanmasının ardından 2022 yılında kendi ağı Truth Social'ı kurmuştu. Zuckerberg, Meta'nın sosyal medya platformlarını dizginlemeye çalışan ülkeleri geri püskürtmek için Trump ile birlikte çalışacağını söyledi. Avrupa'yı da 'yenilikçi bir şey inşa etmeyi zorlaştıran' yasalara karşı harekete geçmeye çağırdı.

REKLAM Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA), Facebook ve Instagram gibi büyük teknoloji şirketlerinin çevrimiçi yasadışı içerikle mücadele etmesini ve dezenformasyon veya seçim manipülasyonuna karşı önlem almasını gerektiriyor. META'NIN DEĞİŞİKLİKLERİ HENÜZ ABD İLE SINIRLI Meta'nın doğruluk kontrol yani teyit sisteminde yapılan değişiklikler şu ana kadar ABD ile sınırlı. Zuckerberg video mesajında Meta'nın ABD'den başlayarak teyitçilerden 'kurtulacağını' ve bunların yerine X'e benzer 'topluluk notları' koyacağını söyledi. Burada kullanıcılar yanıltıcı gönderilere bağlam ekliyor ve katkıda bulunanlar notun yararlı olup olmadığını değerlendiriyor.

Meta CEO'su teyitçileri 'çok fazla siyasi önyargılı' olmakla suçladı ve yarattıklarından daha fazla güveni yok ettiklerini söyledi. İÇERİK POLİTİKALARINI BASİTLEŞTİRECEK Zuckerberg, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın ayrıca içerik politikalarını basitleştireceğini ve göçmenlik ve cinsiyet gibi konularda 'bir dizi kısıtlamadan kurtulacağını' söyledi. Ayrıca şirketin yalnızca 'yasadışı ve yüksek ciddiyetteki ihlallere' odaklanacağını da sözlerine ekledi.

REKLAM İçerik filtrelerinin de gönderileri kaldırmadan önce daha yüksek bir güven seviyesine ihtiyaç duyacağını söyleyen Zuckerberg, filtrelerin 'daha az kötü şey' yakalayacağını ancak gönderilerin yanlışlıkla kaldırılmasını azaltacağını belirtti. Bu Trump'ın seçilmesinden bu yana Meta'nın yaptığı ilk değişiklik değil. Şirket bu hafta başında küresel ilişkiler şefi Nick Clegg 'in yerine George W. Bush'un eski bir çalışanı olan Joel Kaplan'ı getirdi.