Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü programında açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"MÜLKİ İDARE AMİRLERİMİZİN 10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ'NÜ ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"

Sizlerle birlikte bütün ilçelerimizde fedakârca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Geleneksel hale gelen valiler buluşmamıza vesile olan İçişleri Bakanımızı ve ekibini de ayrıca kutluyorum. Görevi başında şehit olan veya vefat eden mülki idare amirlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"DEVLET TASAVVURUMUZ HİÇBİR ZAMAN MADDEYE DAYALI ANYALIŞ ÜZERİNE İNŞA EDİLMEDİ" Devlet ortak hedefler etrafında kenetlenen, milletlerin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği teşkilattır. Türk devlet geleneği binlerce yıllık aklın, birikimin, tecrübenin ürünüdür. Devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı anlayış üzerine inşa edilmedi. Tam aksine manaya önem veren, adalet ve vicdan üzerine bina edilen değerler silsilesi oldu. REKLAM "DEVLET ANLAYIŞIMIZIN ÖZNESİ İNSANDIR" Devlet anlayışımızın öznesi insandır, insanlık onurudur. İnsanlık ittifakı diyoruz bu yüzden. Bu yüzden mazlumların derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye umudun adıdır diyoruz. Mülki idaremiz işte bu geleneğin bir devamıdır.

"DEVLETİN HALKA UZANAN ELİ VALİLİK MAKAMIDIR" Türk mülki idaresi halkın güvenliğini, refahını tesis eden köklü bir müessesidir. Tarih boyunca adaleti esas alan devlet anlayışının bugünkü müntesipleri olarak şunu unutmayınız; valilik milletin derdine derman olma makamıdır. Devletin halka uzanan elidir valilik. Vicdan ve merhamet mevkiidir. Bu düstür valilik makamının nüvesidir. "MİLLETİN HAYIR DUASI DEVLETİN EN GÜÇLÜ HAZİNESİDİR" Daima ulaşılabilir, çözüm odaklı ve samimi bir yaklaşım sergilemek valilik makamının temel ilkelerindendir. Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir. Allah korusun milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur. Sadece günlük hesaplar peşinde koşmak bize yakışmaz. Devletimizin kurucu kodlarında buna hoş bakılmaz.

"DEVLET GELENEĞİMİZ GELECEĞİ İNŞA EDEN ANLAYIŞ ÜZERİNE KURULUDUR" Devlet geleneğimiz geleceği inşa eden anlayış üzerine kuruludur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da işte bu geleneğin bir tezahürüdür. Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız tıpkı askeriye gibi idarecilik ve teşkilatlanma alanında dünyaya örnek olacak bir birikimin taşıyıcısıdır. Türkiye hem merkezi yönetim hem de mahalli idare teşkilatı bakımından önemli bir müktesebatın ve tecrübenin sahibidir.

"MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ SABAH 8 AKŞAM 6 ARASINDA YAPILACAK BİR GÖREV DEĞİLDİR" Valiliklerden beklentilerimiz devletimizin imkanlarını şehirlerimizin faydasına olacak şekilde kullanmalarıdır. Aynı şekilde işleri hızlı, etkin ve verimli şekilde ifa etmenizi bekliyoruz. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olmanızı istiyoruz. Mülki idare amirliği sabah 8 akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız da beklenir. Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı, gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum.

"VATANDAŞIMIZA EŞİT MUAMELE ETMENİZ ŞÜPHESİZ VAZGEÇİLMEZ YAŞAM TARZINIZ OLMALIDIR" Hizmet ettiğiniz şehirlerde hak ve hukuku gözetmeniz, inancına, hayat tarzına, kökenine, mezhebine bakmadan vatandaşımıza eşit muamele etmeniz şüphesiz vazgeçilmez yaşam tarzınız olmalıdır. Ne tek parti faşist zihniyeti ne de hafızamızda derin yaralar açan 28 Şubat döneminin hayatımızda yeri yoktur. Baskının, ayrımcılığın ,millete karşı efendilik taslamanın meşru olduğu günler geride kaldı. Allah'ın izniyle biz bu makamlarda bulunduğumuz müddetçe kimse o kötü günleri geri getiremeyecektir. Kerim devlet anlayışımızı hakkıyla tatbik eden, personeline ve vatandaşımıza tepeden bakmayan, şehrin tamamını kucaklayan valiler görmek istediğimiz idarecilerdir.

Mülki idare amirlerimiz yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplumla iletişim içinde çalışmalarını bekliyoruz. Teknoloji ve iletişim araçlarını etkin şekilde kullanarak şehirlerinize yeni ufaklar, alanlar açmak sizin görevinizdir. Biz deprem başta olmak üzere doğal afet riski yaşayan bir ülkeyiz. En son 6 Şubat'ta asrın en büyük tabii afetlerinde yara aldık, yıkıldık. Kriz ve afet yönetiminin ne kadar mühim olduğunu orada çok net gördük. Allah korusun, bir daha benzer durumlarla karşılaşmamak için hükümet olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir adım atmadan önce merkezden talimat bekleyen, gönüllere, hanelere, kalplere giremeyen kimi yöneticiler maalesef devletimizin çabalarına da gölge düşürdü.