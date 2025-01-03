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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 76 | MAÇ SONUCU

        Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. Türk Derbisinde kazanan 84-76'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.01.2025 - 22:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:59
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        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan müsabaka 3 sayılık atışlarla başladı.

        Anadolu Efes'te Larkin ve Nwora, Fenerbahçe Beko'da da Mays dış atışlarda isabet sağlarken, sarı-lacivertli ekipte Sertaç Şanlı'nın yakın mesafeden sayısıyla ilk bölüm Anadolu Efes'in 6-5'lik üstünlüğüyle geçildi.

        Konuk ekipte Larkin'in etkili oyununa Fenerbahçe Beko takım halinde karşılık verirken lacivert-beyazlılar televizyon molasına 14-13 önde girdi.

        Molanın ardından Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın serbest atışları, Hayes-Davis'in de basketiyle 17-14 öne geçti.

        Ev sahibinde Hayes-Davis, konuk takımda da Larkin ve Poirier atışlarında isabet bulurken, ilk çeyrek 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

        Anadolu Efes, Johnson'un üst üste basketleriyle 5-0'lık seriyle ikinci periyoda başlarken Fenerbahçe Beko, Guduric ve Tarık Biberovic'le rakibine yanıt verdi: 29-29.

        Televizyon molasına Anadolu Efes'in 34-32'lik üstünlüğüyle girilirken molanın ardından iki takım da 2 dakika boyunca sayı üretemedi.

        Fenerbahçe Beko'da Hall serbest atışta 1 isabet bulurken Guduric'in 3 sayılık basketiyle skor 36-34 oldu, Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic molaya gitti.

        Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler üretirken, Fenerbahçe Beko'de Pierre son saniye üçlüğüyle takımının soyunma odasına 43-40 önde girmesini sağladı.

        İkinci devreye Anadolu Efes, Nwora ve Poirier'nin basketleriyle başladı: 43-44.

        Fenerbahçe Beko'da Mays, Hall ve Melli, Anadolu Efes'te ise Larkin'in isabetli atışlarıyla skor 52-52 oldu.

        İki ekibin de hücumda yaptığı top kayıpları dikkati çekerken, Fenerbahçe Beko savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurdu.

        Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes molaya gitti: 55-52.

        Molanın ardından Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis üç sayılık atışta isabet sağlarken fark da 6 sayıya çıktı: 58-52.

        İki ekip de karşılıklı sayılar bulurken sarı-lacivertli ekip son hücumda Mays ile bulduğu basketle son periyoda 8 sayı önde girdi: 64-56.

        Son çeyrekte Fenerbahçe Beko serbest atışlardan sayı bulurken, Anadolu Efes ise Bryant isabetli atış yapan isim oldu. İlk 5 dakikalık bölümde fark değişmedi: 68-60.

        Ev sahibi ekip savunmada etkili görüntüsünü sürdürürken, Guduric'le serbest atışlardan 3 sayı daha üreterek farkı çift hanelere çıkardı: 71-60.

        Sarı-lacivertli ekip bu çeyrekte serbest atış dışında ilk basketini Tarık Biberovic'in 3 sayılık atışıyla buldu.

        Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in serbest atışlarda isabet sağlamasıyla maçtaki en yüksek farka ulaştı: 76-62.

        Son bölümde savunmadaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, dış atışlarda da isabet yüzdesine devam ederken parkeden de 84-76 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko bu sonuçla 11. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes de 9. kez kaybetti.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. Periyot: F.Bahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

        2. Periyot: F.Bahçe Beko 43-40 Anadolu Efes

        3. Periyot: F.Bahçe Beko 64-56 Anadolu Efes

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