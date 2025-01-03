Ferdi Tayfur'un en sevilen şarkıları
Arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'un acı haberi dün akşam geldi. 79 yaşında hayata veda eden usta isim, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Şimdi ise Ferdi Tayfur'dan geriye; milyonlarca kişiye ulaşan sevilen şarkıları kaldı
Bir süredir Antalya'daki bir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00'da, 79 yaşında hayata veda etti. Hayranları, usta ismin vefat haberiyle derinden sarsıldı. Kariyerine pek çok efsane şarkılar sığdıran Ferdi Tayfur, sevenlerine hepimizin hafızalarında yer edinen şarkılarıyla veda etti. İşte dillere pelesenk olan Ferdi Tayfur şarkıları...
Sabahçı Kahvesi
Huzurum Kalmadı
Bana Sor
Sevda Yelleri
İçim Yanar
Elveda Mutluluklar
Çiçekler Açsın
Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdimki
Baharım Solmadan Eskidi Ömrüm
Geçen Yıl
Vurmayın Yıllar
Bu Şehrin Geceleri
Ben de Özledim
Bilemezsin Sen
Bana da Söyle
Sanma Ki Yaşıyorum
Gizli Sevda
Neyleyim Sen Yoksan Eğer
Dur Dinle Sevgilim
Ağlamazsam Uyuyamam
Bana Sor
Sen de mi Leyla
Çeşme
Yaralıyım Dertliyim
Emmioğlu
Beni Düşün
Her Şeyi Bitirdik
Sevgiler Çiçek Gibi
Canına Okuyacağım
Bir Yabancı Gibi
Alıştım
Sevda Yelleri
Yüreğimde Yara Var
Sevdalılar Beni Anlar
Hatıran Yeter
Sanma Sana Dönerim
Elveda Geleceğim
Bugünler Yaşanacak
Derbeder
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