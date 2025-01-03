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        Haberler Magazin Geride o şarkılar kaldı! Ferdi Tayfur'un en sevilen şarkıları - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un en sevilen şarkıları

        Arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'un acı haberi dün akşam geldi. 79 yaşında hayata veda eden usta isim, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Şimdi ise Ferdi Tayfur'dan geriye; milyonlarca kişiye ulaşan sevilen şarkıları kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 08:26 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:23
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        Geride o şarkılar kaldı
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        Bir süredir Antalya'daki bir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00'da, 79 yaşında hayata veda etti. Hayranları, usta ismin vefat haberiyle derinden sarsıldı. Kariyerine pek çok efsane şarkılar sığdıran Ferdi Tayfur, sevenlerine hepimizin hafızalarında yer edinen şarkılarıyla veda etti. İşte dillere pelesenk olan Ferdi Tayfur şarkıları...

        Sabahçı Kahvesi

        Huzurum Kalmadı

        Bana Sor

        Sevda Yelleri

        İçim Yanar

        Elveda Mutluluklar

        Çiçekler Açsın

        Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdimki

        Baharım Solmadan Eskidi Ömrüm

        Geçen Yıl

        Vurmayın Yıllar

        Bu Şehrin Geceleri

        Ben de Özledim

        Bilemezsin Sen

        Bana da Söyle

        Sanma Ki Yaşıyorum

        Gizli Sevda

        REKLAM

        Neyleyim Sen Yoksan Eğer

        Dur Dinle Sevgilim

        Ağlamazsam Uyuyamam

        Bana Sor

        Sen de mi Leyla

        Çeşme

        Yaralıyım Dertliyim

        Emmioğlu

        Beni Düşün

        Her Şeyi Bitirdik

        Sevgiler Çiçek Gibi

        Canına Okuyacağım

        Bir Yabancı Gibi

        Alıştım

        Sevda Yelleri

        Yüreğimde Yara Var

        Sevdalılar Beni Anlar

        Hatıran Yeter

        Sanma Sana Dönerim

        Elveda Geleceğim

        Bugünler Yaşanacak

        Derbeder

        Bizim Sokaklar

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        #ferdi tayfur
        #En sevilen şarkıları
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