Bir süredir Antalya'daki bir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00'da, 79 yaşında hayata veda etti. Hayranları, usta ismin vefat haberiyle derinden sarsıldı. Kariyerine pek çok efsane şarkılar sığdıran Ferdi Tayfur, sevenlerine hepimizin hafızalarında yer edinen şarkılarıyla veda etti. İşte dillere pelesenk olan Ferdi Tayfur şarkıları...

Sabahçı Kahvesi

Huzurum Kalmadı Bana Sor Sevda Yelleri İçim Yanar Elveda Mutluluklar Çiçekler Açsın Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdimki Baharım Solmadan Eskidi Ömrüm

Geçen Yıl Vurmayın Yıllar Bu Şehrin Geceleri Ben de Özledim Bilemezsin Sen Bana da Söyle Sanma Ki Yaşıyorum Gizli Sevda REKLAM Neyleyim Sen Yoksan Eğer

Dur Dinle Sevgilim Ağlamazsam Uyuyamam Bana Sor Sen de mi Leyla Çeşme Yaralıyım Dertliyim Emmioğlu Beni Düşün Her Şeyi Bitirdik

Sevgiler Çiçek Gibi Canına Okuyacağım Bir Yabancı Gibi Alıştım Sevda Yelleri Yüreğimde Yara Var Sevdalılar Beni Anlar Hatıran Yeter