Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur, rekor katılımlı konserlere imza attı - Magazin haberleri

        Rekor katılımlı konserlere imza attı

        Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri, sanatçıyı konser görüntüleri ve unutulmaz şarkılarıyla anıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 00:34 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir büyük yıldızdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Hayranları, sosyal medyada Ferdi Tayfur’un konser görüntüleri ve şarkılarını paylaşarak usta sanatçıyı anmaya başladı.

        REKLAM

        Gülhane Koneri (1993)

        Ferdi Tayfur'un İstanbul'da 1993'te vermiş olduğu konser dünyanın en büyük korosu olarak bilinir, konsere , yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

        Antalya Emmioğlu Konseri (1993)

        Gülhane Konseri 1995

        Gülhane Konseri (1988)

        Adapark Konseri (2006)

        Devrek Konseri 2006

        Zeytinburnu Konseri (2008)

        Hollanda 40'ıncı Sanat Yılı Konseri (2008)

        Eindhoven Konseri (2009)

        Cultifest Konser (2014)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi tayfur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...