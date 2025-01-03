Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Hayranları, sosyal medyada Ferdi Tayfur’un konser görüntüleri ve şarkılarını paylaşarak usta sanatçıyı anmaya başladı.