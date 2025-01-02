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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Hayatını kaybetti

        Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:48
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        Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

        Ferdi Tayfur, Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki sanatçının, evde çalışanlarının çağırdığı acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Doktorlar, Tayfur’a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi koymuştu. Hastanede tedavi altına alınan sanatçı, kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı geçirmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi Tayfur’dan kötü haber geldi.

        Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında soruları yanıtlamış; "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" demişti.

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        Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ferdi Tayfur'un vefatının ardında taziye mesajı yayınladı. Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; İçimiz daha bir başka yanıyor. 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        FERDİ TAYFUR KİMDİR?

        Kendine özgü yorumu ve duygusal şarkı sözleri ile dikkat çeken Ferdi Tayfur, 'Huzurum Kalmadı', 'Bana Ellerini Ver' ve 'Gecenin Sonuna Yolculuk' gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve bugüne kadar sayısız albüm çıkarmıştır. Tayfur'un müziği, genellikle aşk, özlem, ayrılık ve yaşamın zorlukları gibi temaları işlemektedir.

        Ayrıca, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapmış ve birkaç sinema filminde rol almıştır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. 80'li ve 90'lı yıllarda Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Tayfur'un müziği, özellikle 1980'lerden sonra, Türkiye'de arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

        GÜLHANE PARKINDA UNUTULMAZ KONSER

        1992 yılında çıkardığı "Prangalar" albümü 5 milyon satarak rekor kırdı. Bir rekor da ertesi yıl Gülhane Parkı konserinde geldi. Konseri tam 200 bin kişi izledi.

        'Emmoğlu' ve 'Sabahçı Kahvesi' gibi şarkılarıyla 90'lar kuşağını da etkiledi.

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