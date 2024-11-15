Fenerbahçe - Zenit: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Liglere verilen milli arada Rus ekibi Zenit'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ligde forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti.
Fenerbahçe, liglere verilen milli arada Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetti.
Konuk ekip Zenit'in tek golü 35. dakikada Aleksandr Erokhin'den geldi.
LİGDE ŞANS BULAMAYANLAR 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.
CENK VE LEVENT GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan Cenk ve Levent, resmi maçlarda yeteri kadar süre alamamış ve golle tanışamamıştı.
Her iki oyuncu da Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Zenit ile oynanan hazırlık maçında attı.
TADIC'TEN 2 ASİST
Bu sezon ligde gol ve asist performansıyla dikkati çeken Tadic, Zenit karşısında da hücumda etkili oldu. Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı 2. golün de asistini yaptı. Dusan Tadic, bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol 3 asist, Avrupa'da da 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını hazırlık maçında yalnız bırakmadı. Zenit müsabakasına yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler, maç boyunca takımlarına önemli destek verdi. Taraftarlar, hafta içi soğuk havaya rağmen tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
3-5-2 İLE SAHAYA ÇIKTI
Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonunu tercih etti. Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken, gol yollarında Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı.
YEDEKLER ALTYAPIDAN
Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu. Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, kulübede yer aldı.