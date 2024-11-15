Fenerbahçe - Zenit: 2-1 (MAÇ SONUCU)

TADIC'TEN 2 ASİST

Bu sezon ligde gol ve asist performansıyla dikkati çeken Tadic, Zenit karşısında da hücumda etkili oldu. Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı 2. golün de asistini yaptı. Dusan Tadic, bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol 3 asist, Avrupa'da da 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.