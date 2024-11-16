Kosovalı Marigona, gündem oldu

Spor karşılaşmalarını yayınlayan TV kuruluşlarının yönetmenleri zaman zaman seyircileri ekrana yansıtarak izleyicilere maçların nasıl bir atmosferde yapıldığını gözler önünde serer. Ekrana yansıyan birçok kadın da güzelliğiyle dikkat çeker.

Onlardan biri var ki kısa süre içinde şöhrete ulaştı.

Yunanistan'da yaşayan, adının Marigona olduğu öğrenilen Kosovalı kadın, gündem oldu...

Olympiakos ile ASVEL arasında oynanan EuroLeague maçında güzelliğiyle, yönetmenin dikkatini çeken Marigona, defalarca ekrana getirildi.