FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu!

ABD'nin 11 büyük şehrinin 11 stadyumunda düzenlenecek turnuvaya Los Angeles Rose Bowl Stadyumu, New York MetLife Stadyumu, Kuzey Carolina Bank of America Stadyumu, Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu, Philadelphia Lincoln Financial Field Stadyumu, Seattle Lumen Field, Miami Hard Rock Stadyumu, Orlando Camping Wolrd Stadyumu ve Inter ve Co Stadyumu, Tennessee Geodis Park, Cincinnati TQL Stadyumu, Washington Audi Field ev sahipliği yapacak.