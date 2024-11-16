FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu!
15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 32 takımlı ilk FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu. 4 yılda bir organize edilecek dev turnuvanın ilkine ABD ev sahipliği yapacak.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni formatıyla 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.
ABD'nin 11 büyük şehrinin 11 stadyumunda düzenlenecek turnuvaya Los Angeles Rose Bowl Stadyumu, New York MetLife Stadyumu, Kuzey Carolina Bank of America Stadyumu, Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu, Philadelphia Lincoln Financial Field Stadyumu, Seattle Lumen Field, Miami Hard Rock Stadyumu, Orlando Camping Wolrd Stadyumu ve Inter ve Co Stadyumu, Tennessee Geodis Park, Cincinnati TQL Stadyumu, Washington Audi Field ev sahipliği yapacak.
32 TAKIM KATILACAK
Avrupa'dan Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2024 yıllarındaki şampiyonlarıyla birlikte son 4 yılda en yüksek UEFA puanına sahip takımları seçildi. Asya'dan AFC Şampiyonlar Ligi'nin 3 şampiyonu ile 4 yılın en yüksek puanlı takımı, Afrika'dan CAF Şampiyonlar Ligi'nin 2 şampiyonu ile 4 yılın en yüksek puanlı 2 takımı, Kuzey Amerika'dan 4 yılın CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Güney Amerika'dan Libertadores'in 4 şampiyonu ve 4 yılın en yüksek puana sahip takımları, Avustralya kıtasından 4 yılın en yüksek puan toplayan takımı yer aldı.
ESKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI UYGULANACAK
Takımlar 4'erli 8 gruba ayrılacak. Her gruptan en iyi 2 takım son 16 eleme turuna yükselecek ardından tek maç eliminasyon sistemine göre şampiyon belli olacak. Final maçı 82.500 seyirci kapasiteli New York MetLife Stadyumu'nda oynanacak.
ÖZEL KUPA TASARLANDI
Kupa altından yapıldı ve yüzeyi, futbolun zengin tarihini ve zamansız eserlerini tasvir eden metin ve görüntülerle her iki tarafına lazerle işlendi. Tüm 211 üye federasyonun adı yazıldı. Braille alfabesi ve 13 dilde (eski Yunanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Latince, Çince, Portekizce, Rusça ve İspanyolca) “Futbol Dünyayı Birleştirir” yazısı yazıldı.
KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA
5 Aralık 2024 tarihi TSİ 21.00'de Miami'de çekilecek. Takımlar, sportif ve coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak torbalara ayrılacak. İşte katılan takımlar...
İşte turnuvaya katılacak takımlar:
Inter Miami (Ev sahibi)
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Chelsea
Borussia Dortmund
Juventus
PSG
Benfica
Porto
Atletico Madrid
Salzburg
Asya
-Al-Hilal
-Urawa Red Diamond
-Al-Ain
-Ulsan
Afrika
-Al Ahly
-Wydad Casablanca
-Esperance de Tunis
-Mamelodi Sundowns