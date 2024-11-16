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        Haberler Spor Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu!

        15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 32 takımlı ilk FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu. 4 yılda bir organize edilecek dev turnuvanın ilkine ABD ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 16.11.2024 - 09:48
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        1

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni formatıyla 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.

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        ABD'nin 11 büyük şehrinin 11 stadyumunda düzenlenecek turnuvaya Los Angeles Rose Bowl Stadyumu, New York MetLife Stadyumu, Kuzey Carolina Bank of America Stadyumu, Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu, Philadelphia Lincoln Financial Field Stadyumu, Seattle Lumen Field, Miami Hard Rock Stadyumu, Orlando Camping Wolrd Stadyumu ve Inter ve Co Stadyumu, Tennessee Geodis Park, Cincinnati TQL Stadyumu, Washington Audi Field ev sahipliği yapacak.

        3

        32 TAKIM KATILACAK

        Avrupa'dan Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2024 yıllarındaki şampiyonlarıyla birlikte son 4 yılda en yüksek UEFA puanına sahip takımları seçildi. Asya'dan AFC Şampiyonlar Ligi'nin 3 şampiyonu ile 4 yılın en yüksek puanlı takımı, Afrika'dan CAF Şampiyonlar Ligi'nin 2 şampiyonu ile 4 yılın en yüksek puanlı 2 takımı, Kuzey Amerika'dan 4 yılın CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Güney Amerika'dan Libertadores'in 4 şampiyonu ve 4 yılın en yüksek puana sahip takımları, Avustralya kıtasından 4 yılın en yüksek puan toplayan takımı yer aldı.

        4

        ESKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI UYGULANACAK

        Takımlar 4'erli 8 gruba ayrılacak. Her gruptan en iyi 2 takım son 16 eleme turuna yükselecek ardından tek maç eliminasyon sistemine göre şampiyon belli olacak. Final maçı 82.500 seyirci kapasiteli New York MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

        5

        ÖZEL KUPA TASARLANDI

        Kupa altından yapıldı ve yüzeyi, futbolun zengin tarihini ve zamansız eserlerini tasvir eden metin ve görüntülerle her iki tarafına lazerle işlendi. Tüm 211 üye federasyonun adı yazıldı. Braille alfabesi ve 13 dilde (eski Yunanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Latince, Çince, Portekizce, Rusça ve İspanyolca) “Futbol Dünyayı Birleştirir” yazısı yazıldı.

        6

        KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA

        5 Aralık 2024 tarihi TSİ 21.00'de Miami'de çekilecek. Takımlar, sportif ve coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak torbalara ayrılacak. İşte katılan takımlar...

        İşte turnuvaya katılacak takımlar:

        7

        Inter Miami (Ev sahibi)

        8

        Real Madrid

        9

        Manchester City

        10

        Bayern Münih

        11

        Inter

        12

        Chelsea

        13

        Borussia Dortmund

        14

        Juventus

        15

        PSG

        16

        Benfica

        17

        Porto

        18

        Atletico Madrid

        19

        Salzburg

        20

        Asya

        -Al-Hilal

        -Urawa Red Diamond

        -Al-Ain

        -Ulsan

        21

        Afrika

        -Al Ahly

        -Wydad Casablanca

        -Esperance de Tunis

        -Mamelodi Sundowns

        22

        Güney Amerika

        -Palmeiras

        -Flamengo

        -Fluminense

        -River Plate

        -Boca Juniors

        -2024 Libertadores Galibi

        23

        Kuzey ve Orta Amerika

        -Monterrey

        -Seattle Sounders

        -Leon

        -Pachuca

        24

        Okyanusya

        -Auckland City

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