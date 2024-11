Yaşayan en seksi erkek hangi kriterlere göre seçiliyor?

JENNIFER LOPEZ VE SUUDİ ARABİSTAN'IN DEĞİŞEN YÜZÜ

Dünyaca ünlü Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görkemli bir defile ile moda dünyasındaki 45’inci yılını kutladı.

'Elie Saab'ın 1001 Mevsimi' adlı defilede Celine Dion ile Jennifer Lopez sürprizi vardı. Ama süprizin en büyüğü kuşkusuz Jennifer Lopez’indi.

Şeriat ülkesi Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez mayo kostümüyle sahne aldı.

Sahneye gümüş ve altın işlemeli kostümüyle çıkan Lopez, 'On The Floor' ve 'Let’s Get Loud' gibi hit parçalarıyla seyircileri coşturdu.

Yalnızca altı yıl önce kadınlara otomobil kullanma yasağının kaldırıldığı ülkede, değişim rüzgarının önemli bir göstergesi oldu bu sahne performansı.

Camila Cabello, Nancy Ajram, Amr Diab da sahne alan isimler arasındayken, podyumda Brezilyalı model Adriana Lima boy gösterdi.

Tüm bu değişim, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman’ın 2016 yılında başlattığı Vizyon 2030 Projesi'nin bir parçasıydı. Proje, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını modernleştirmeyi hedefliyor.