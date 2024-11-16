Askerlik borçlanması vergiden nasıl indirilir?

ASKERLİK BORÇLANMASI PARASI İÇİN VERGİ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Askerlik borçlanması yapmayı düşünüyorum. Maksimum gün sayısı ile borçlanmak istiyorum. Askerlik sevk tarihi: 31/03/2004. Terhis tarihi: 30/09/2004. Askerlik borçlanması başvurusu yaparken başlangıç tarihi olarak sevk tarihi olan 31/03/2004, bitiş tarihi olarak terhis edildiğim 30/09/2004 mü yazmam gerekir? Yanlış bir ödeme yapmak istemiyorum.

Borçlanma ödemesi çalışanlar için vergiden düşülebiliyormuş. Ödemeyi Aralık 2024'te yapmayı düşünüyorum. Ödeme yaptığımda aralık bordrosu hazırlandığı için vergi indirimi diğer aya kalırsa sorun olur mu? Çalıştığım iş yeri Ocak 2025'te vergiden düşmeye başlarsa sorun olur mu? (Mehmet K.) REKLAM SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erer. Askerliğini er veya erbaş olarak yapanlar silah altında geçen süreler için borçlanma yapabilirler. Sosyal güvenlikte bir ay 30 gün kabul edilir. Silah altında geçen sürelerin tamamını borçlanabilirsiniz. Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması yapanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri primlere karşılık vergi indiriminden yararlanabilirler. Ödenen primler, ödemenin yapıldığı aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilir. Ödenen prim tutarına ulaşılıncaya kadar ücretin vergiye tabi tutarından indirilir. Prim ödemesini aralık ayında da yapsanız ocak ayında da yapsanız sorun teşkil etmez. Ödemeyi yaptığınız ay işverene verdiğiniz takdirde ilk bordrodan itibaren vergi indiriminiz başlar.

Borçlanma primlerinin ücretten indirim konusu yapılabilmesi için prim ödeme belgesinin işverene sunulması gerekir. İşveren, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar safi ücretin tespitinde gider olarak indirir. Vergi dairesine de bilgi verir. İşverenin, borçlanma priminin ödendiğine dair çalışan tarafından sunulan belgeyi saklaması gerekir. Kazançtan indirilen tutara karşılık gelen oranda vergi indirimi sağlanır. Böylece, prim tutarına karşılık gelen kazanç için vergi ödenmediği için ele geçen net ücret artar.

REKLAM Vergi indirimi hakkından, borçlanmayı yaptıkları sırada çalışmakta olan ve borçlanma sonrasında da çalışmaya devam edenler yararlanırlar. Çünkü ödenen borçlanma primleri, sadece ücret gelirlerinden indirim konusu yapılabiliyor. Borçlanmayı yapar yapmaz emekli olan kişinin ücret geliri olmayacağı için vergi indiriminden de yararlanamaz. Şunu da belirtmekte fayda var. Asgari ücrete kadar kazançlar vergi dışı bırakıldığından asgari ücretle çalışanlar için vergi iadesi söz konusu olmaz. Asgari ücretle çalışanların borçlanma primleri için vergi indirimi başvurusu yapması gerekmez.

EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ KAÇ YILDA TELAFİ OLUR? 4/a sigortalıyım. E-Devlet’te 18.403 TL maaş ve 738 TL ek ödeme görünüyor. 2024 yılında Emekli olmazsam ortaya çıkacak yüzde 35’lik düşüş kaç yılda telafi olur? Kök maaşımın yüzde 35 düşmesi durumunda 11. 962 TL ve en düşük emekli aylığının altında kalması gibi bir durum söz konusu olacak mı? (Selçuk D.)

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için son tahminine göre enflasyon yüzde 44 oranında gerçekleşirse, 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olanların aylıkları arasındaki fark yaklaşık yüzde 31 olacak. Yıl sonu enflasyonu tahmin doğrultusunda çıkarsa sizin şu an 18.403 TL görünen emekli aylığınız 14.050 TL’ye düşecek. Brüt ücretiniz yaklaşık 40 bin lira civarında ise emekli aylığınız altı yıl çalıştıktan sonra tekrar 2024 yılındaki seviyeye gelir. Normalde altı yıl çalışmanın sonunda emekli aylığınızın artması gerekir iken sadece 2024’teki seviyeye gelmiş olursunuz.

REKLAM Sizin kök aylığınız 12.500 TL’nin altına düşmüyor. Şayet şu anki aylığınız 14.000 TL olsaydı 2025 Ocak ayındaki aylığınız 10.690 TL’ye düşecekti. Ek ödemeyle birlikte 11.118 TL olan aylığınız 12.500 TL’ye tamamlanarak ödeme yapılacaktı. 15 ARALIK 2024’TE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN MEMURLAR 2024 YILI EMEKLİSİ Mİ OLUR?

5510’a tabi memurlar 15 Aralık’ta maaş aldıktan sonra dilekçe verirse 2024 yılı mı yoksa 2025 yılı emeklisi mi olurlar? 5510’a tabi memurun emekliliğinde farklı olan başka hangi hususlar vardır? (Bekir P.) Ücretini ayın 15’inde alan kamu işçileri ile ilk defa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayan 5510’a tabi memurlar, emeklilik dilekçesini 15 Aralık 2024 – 14 Ocak 2025 tarihinde verdiklerinde 2024 yılı emeklisi kabul edilirler.

Çalışmaya devam etmekte olan kamu görevlileri emeklilik dilekçelerini doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na değil, çalıştıkları kuruma yapmak zorundalar. SGK ise yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi dikkate alır. 2024 yılı emeklisi olmak isteyen kamu çalışanlarının bu durumu dikkate alarak süre ayarlamasını yapması gerekir.

REKLAM Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ise doğrudan SGK’ya emeklilik dilekçesi verebilirler. Yeri gelmişken bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Emeklilik dilekçe tarihine göre emekli aylığındaki düşüşten sadece 15 Ekim 2008 sonrasında ilk defa memur olarak çalışmaya başlayanlar etkilenecek. 15 Ekim 2008 öncesi Emekli Sandığı’na tabi çalışması olanlar düşüşten etkilenmeyecekler.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLERİN AYLIĞI HANGİ TARİHTEN BAŞLAR? Emeklilik dilekçemi 01.09.2024 tarihinde verdim. Aynı ay maaşım bağlandı. 26 Eylül’de tam aylık ödendi. E-Devlet’ten takip ettiğimde eylül ayında 26 günlük birikmiş maaş görünüyordu fakat ödenmedi. Şimdi e-Devlet’e girdiğimde 26 günlük birikmiş maaş görünmüyor. Nedeni ne olabilir? (Y. Selim K.)