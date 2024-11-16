Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı | Son dakika haberleri

        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kocası tarafından 20 kez bıçaklanan kadın, sağlık ocağına sığındı. Adamın ise kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 01:46 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arnavutköy’de, iddiaya göre tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan D.G., ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

        2

        Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.’nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

        3

        Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışan D.G., yere yığıldı.

        4

        İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı.

        5

        D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası