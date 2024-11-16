Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
MRS. DALLOWAY
(Virginia Woolf)
Cinsiyet eşitliği ve medeni haklar konusundaki yazıları ve çalışmalarıyla dünya kadın hareketinde önemli bir yere sahip olan Virginia Woolf’un, modern romanın dönüm noktası sayılabilecek eseri Mrs. Dalloway Can Yayınları’nda okurla buluşuyor. Modernist dönemin en büyük İngiliz yazarı, bu eşsiz başyapıtında, görünüşte birbirinden çok başka hayatlar yasayan karakterlerin aslında nasıl benzer sorunlarla boğuştuklarını anlatırken, savaş sonrası İngiltere’sinde bireylerin psikolojik durumunu ve toplumsal yapıyı irdeliyor. Gündelik ayrıntıların ötesine geçerek yaşamın kırılganlığını ve insan ruhunun derinliklerini apaçık sunuyor.
9 KASIM
(Colleen Hoover)
'Bizimle Başladı Bizimle Bitti', 'Kusursuz Aşk Yoktur', 'Belki Bir Gün' gibi kitaplarıyla tanınan romanları dünyada 20 milyondan fazla satan Colleen Hoover, "Bir ilişkinin sonu kalp kırıklığıyla bitse bile yine de bir aşk hikâyesi olarak sayılır mı?" sorusuna cevap aradığı '9 Kasım'la okurlarla buluşuyor. Epsilon Yayınevi'nden çıkan kitapta Hoover, Fallon ile Ben'i öyküsünü anlatıyor: "Korkunç bir yangından ağır yanıklarla kurtulan Fallon, Los Angeles’tan taşınacağı gün, yazar olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ben ile tanışır. Fallon’ın şehirdeki son gününü birlikte geçirirler. Bir aradayken yaşadıkları yoğun duyguların etkisiyle ayrılmakta zorlanan ikili, her yıl aynı tarihte buluşmaya ve yıl boyunca hiç haberleşmemeye karar verir. Ancak bir gün Fallon, Ben’in hiç anlatmadığı bambaşka bir hikâyesi olup olmadığını sorgulamaya başlar..."
HINÇAHINÇ
(Figen Şakacı)
Figen Şakacı, İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabında hıncın anatomisini çıkarıyor adeta. Yarattığı “Yeni Mahalle” ile, son dönem Türkiyesi’nin haletiruhiyesine ayna tutuyor. 'HınçAhınç', geleceksiz ve yoksul üç gencin dostluğu etrafında örülü, yeni-gençliğin dilinden anlatılan usta işi bir roman: “Herkes kursağında kalanları kustuğunda, eteğimizdeki o taşları, evet küçük ve yeşil olanları da döktüğümüzde Yeni Mahalle’nin tarihi bizi de yazar mı acaba? Hıncın harcı sabırla karılır kardeşim, haklı olanın acelesi yoktur. O hesaplaşma günü geldiğinde umarım karşımda olursun.” Yeni Mahalle’de ortalık karışık. Bunca öfke niye, kimse bilmiyor. Sanki gökten tepelerine nefret yağıyor. Evde, sokakta, sahada, otobüste, yatakta her yerde…
DOPPELGANGER
(Naomi Klein)
Şok Doktrini, Bu Her Şeyi Değiştirir ve No Logo gibi, belli dönemlere tanım getiren çoksatarların yazarı Naomi Klein'ın 2024 Women’s Nonfiction Ödülü’nü kazanan kitabı Doppelganger, internetin aynalar dünyasındaki abartılı yansımaları, kaybolan gerçeklik hissinin yol açtığı baş dönmesini anlatıyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitap sosyal medyanın kör kuyularında saatler kaybeden, siyasetin günbegün kirlenmesini dert edinen kafa karışıklığı ve yılgınlık içindeki insanları bir an önce silkinmeye, birlik olmaya ve olumlu şeyler adına mücadeleye davet ediyor.
ŞOK
(Keith Ridgway)
İrlanda’nın ödüllü ve gizli kalmış yıldızlarından, kendine özgü sakin ve cüretkâr ritmiyle çağdaş edebiyatta dikkat çeken Keith Ridgway’in, uzun zaman sonra yayımladığı son romanı Şok İthaki Yayınları'ndan çıktı. Ridway'in dilimize ilk çevrilen kitabı olan ve İngiltere’nin en eski ödülü James Tait Black Kurgu Ödülü’nü 2021’de kazanan Şok, aynı zamanda her biri kendi gücüyle dikkat çeken öyküler toplamı olarak da algılanabilir. Ödül jürisinin görüşünde belirttiği üzere Şok’ta, “başka pek çok yapıtta kenardaki karakterlere indirgenecek hayatlar duyarlı, yaratıcı ve oldukça insani biçimde irdeleniyor.” Birbirlerine farklı bağlarla bağlanan bölümler ve insanlar, aramızdaki bağların potansiyellerini gösteriyor, ortaya eşsiz bir roman çıkarıyor.
VAZGEÇMEK ÜZERİNE
(Adam Phillips)
Psikanalitik teorinin önde gelen isimlerinden Adam Phillips’in yeni kitabı Vazgeçmek Üzerine, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Psikoterapist ve yazar Phillips, “vazgeçme” kavramını farklı yönlerden ele aldığı çalışmasında “Daha yaşam dolu hissetmek için neyden vazgeçmeliyiz? ”sorusunu merkeze koyuyor. Vazgeçmenin, psikolojik sağlık açısından umut ve sevgi kadar önemli olduğunu savunan Vazgeçmek Üzerine, kişisel sınırlamalar ve arzular gibi konulara değinirken vazgeçmenin yaratabileceği pozitif değişimlere odaklanıyor. Adam Phillips kitapta vazgeçmenin bir çok çeşidi arasındaki boşlukları ve bağlantıları aydınlatarak elzem bir soruya işaret etmemizi sağlıyor: Daha yaşam dolu hissetmek için neyden vazgeçmeliyiz?
NESNELERİN TÜKENEN HAYATI
(Wolfgang Schivelbusch)
Ayak uzun süre yürürse, giydiği ayakkabıyı deforme eder, bir kalıp gibi şeklini kendine uydurur; bazen de ayakkabı ayağı vurur, su toplamasına, hatta nasır tutmasına neden olur. Wolfgang Schivelbusch insanla eşya arasındaki ilişkiyi hem böyle her gün deneyimleyebileceğimiz örnekler hem de felsefenin derinlikli kuramları yardımıyla, tüm yönleriyle ele alıyor. Yaratma, üretim, kullanım, tüketim ve yok etme döngüsü üzerinden, insanın nesnelerle kurduğu bağı inceliyor. Schivelbusch, Kolektif Kitap'tan çıkan eserinde insanla eşya arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi düşün ve bilim tarihi boyunca izleyerek uygarlığımızın ve modern ekonomilerin kökenine dair çarpıcı görüler sunuyor.
ÜÇ BELİRSİZLİK KAVRAMI: BİR SİYASAL İKTİSAT ELEŞTİRİSİ
(A. Dinç Alada)
Ayrıntı Yayınları, akademisyen A. Dinç Alada’nın Üç Belirsizlik Kavramı: Bir Siyasal İktisat Eleştirisi başlıklı yeni çalışmasını okurlarla buluşturdu. İktisat bilimini eleştirel bir yaklaşımla ele alan kitap belirsizlik, şans ve kriz yönetimi kavramlarını yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Belirsizliğin yalnızca bir risk olarak ele alınmasının ötesinde, daha derin ve karmaşık bir unsur olarak görülmesi gerektiğini savunan Alada, Üç Belirsizlik Kavramı’nda Menger, Weber, Hayek gibi iktisat düşünürlerinin bu kavramları nasıl değerlendirdiğini de irdeliyor.
ADAMIN OĞLU
(Jean-Baptiste Del Amo)
Fransa’nın en genç ve iddialı yazarlarından biri olarak kabul edilen Jean-Baptiste Del Amo’nun kaleme aldığı Adamın Oğlu, Can Yayınları'ndan çıktı. 2021’de Prix du Roman Fnac’ı alan eserinde sadece bir ailenin değil, insan doğasının ve toplumun da bir parçası olan şiddetin kökenlerine inen Del Amo, şiddetin kuşaklar boyu aktarılışını ve bu durumun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Hayvan Hükümdarlığı kitabıyla tanınan yazar Adamın Oğlu’nda insan ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutuyor.
ELDEKİ MALZEMELERLE MUTLU OLMA SANATI
(Demet Işıl)
Demet Işıl’ın yeni kitabı Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı, hayatın beklenmedik zorlukları karşısında elindekilerle yeni bir yaşam kurma sürecini ve bu yolda karşılaştığı hataları içtenlikle ele alıyor. Kanserle uzun süre mücadele eden, boşanan ve sosyal medya fenomenliği sektöründe yaşadığı zorlukları aşan Işıl, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak okuyuculara ilham verici bir rehber sunuyor. Destek Yayınları'ndan çıkan kitap, pandemi sonrası birçok kişinin yaşadığı sarsıntıları, özellikle evlilik sonrası "dul kadın" olmanın sosyal yankılarını ve modern çağın karmaşık ilişkilerini (gaslighting, ghosting gibi) kapsamlı bir şekilde ele alıyor.