haftanın kitapları

9 KASIM

(Colleen Hoover)



'Bizimle Başladı Bizimle Bitti', 'Kusursuz Aşk Yoktur', 'Belki Bir Gün' gibi kitaplarıyla tanınan romanları dünyada 20 milyondan fazla satan Colleen Hoover, "Bir ilişkinin sonu kalp kırıklığıyla bitse bile yine de bir aşk hikâyesi olarak sayılır mı?" sorusuna cevap aradığı '9 Kasım'la okurlarla buluşuyor. Epsilon Yayınevi'nden çıkan kitapta Hoover, Fallon ile Ben'i öyküsünü anlatıyor: "Korkunç bir yangından ağır yanıklarla kurtulan Fallon, Los Angeles’tan taşınacağı gün, yazar olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ben ile tanışır. Fallon’ın şehirdeki son gününü birlikte geçirirler. Bir aradayken yaşadıkları yoğun duyguların etkisiyle ayrılmakta zorlanan ikili, her yıl aynı tarihte buluşmaya ve yıl boyunca hiç haberleşmemeye karar verir. Ancak bir gün Fallon, Ben’in hiç anlatmadığı bambaşka bir hikâyesi olup olmadığını sorgulamaya başlar..."