Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sürprizi!
Beşiktaş'ın sezon başında Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl devre arasında geri dönebilir.
Siyah-beyazlıların 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl yeni takımında şans bulmakta zorlanıyor.
İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.
Tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.