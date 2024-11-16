Antalya'da kadın cinayeti, bu sabah saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan (56), eşi Hülya Ulumaskan (52) ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı.