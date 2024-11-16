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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Galler maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Galler maçı muhtemel 11'i

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler'i konuk edecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar, Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Zorlu mücadele öncesi A Milliler'de önemli eksikler bulunurken, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte A Milli Takım'ın Galler maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:28
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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        Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

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        GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK

        4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

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        İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

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        İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

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        Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

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        Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

        Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

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        A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milliler'de Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i:

        10

        Mert Günok

        11

        Zeki Çelik

        12

        Merih

        13

        Abdülkerim

        14

        Mert Müldür

        15

        Hakan

        16

        Orkun

        17

        Yunus

        18

        Arda

        19

        Kerem

        20

        Barış Alper

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