A Milli Takım'ın Galler maçı muhtemel 11'i

A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milliler'de Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: