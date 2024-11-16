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        Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! İstanbul'da yakalandı! | Son dakika haberleri

        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!

        'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:36
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        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
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        Almanya tarafından çıkartılan acil yakalama mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU

        DHA'daki habere göre operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-39' operasyonuyla yakalandı.

        "ŞİŞLİ'DE GÖZALTINA ALINDI"

        Uluslararası iş birliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

        Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
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