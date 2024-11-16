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        Haberler Gündem Çevre Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre! | Son dakika haberleri

        Salda Gölü alarm veriyor: 3 ayda 20 metre çekildi!

        Salda Gölü Koruma Derneği üyeleri, gölün su seviyesinin endişe verici şekilde düştüğüne dair görüntüleri paylaştı. Dernek Başkanı Osman Şakar, 27 Temmuz'da suyun ulaştığı bir noktadan çektiği görüntüler ile önceki gün aynı noktadan çektiği görüntülerde, 20 metreye yakın su çekilmesi olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:37
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü'nde, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başlamasının yanı sıra, su çekilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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        alda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, 27 Temmuz'da bazı kişiler tarafından göl kıyısında açılmış bir çukuru görüntüledi.

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        Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Şakar, o dönem gölün hemen kıyısında içinde su olan çukurun olduğu alana kadar gelen gölün, önceki günkü gezisinde yaklaşık 20 metre çekildiğini belirledi.

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        Kayadibi tarafında göl kenarında suyun ulaştığı alanda bazı kişiler tarafından kazılmış bir alanı o dönem görüntüleyip, paylaştıklarını belirten Osman Şakar, "Önceki gün çöp temizliği için göl kenarına gitmiştim. 27 Temmuz'da çukurun içine kadar su geliyordu. Sonra bugünkü durumu görüyoruz. İki üç ayda göl, kenardan yaklaşık 20 metre uzaklaşmış, yükseklik olarak da yarım metreden daha fazla suyu çekilmiş" dedi.

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        Göl suyunun çekilmesinin nedeninin öncelikle küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık olduğunu belirten Osman Şakar, "Bu yıl bu bölgede neredeyse yok denecek kadar az yağış oldu. İkinci sebep yağış olmamasından dolayı bölgede çok sulu ürünler yetiştiriliyor, mısır, yonca gibi. Bunlar da derin su sondajlarıyla sulanıyor ve yer altı su kaynaklarının gölü beslemesi bu nedenle azaldı. Gölün hızlı çekilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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        Salda Gölü Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Son yıllarda Salda Gölü'nün su seviyesi endişe verici şekilde düştü. Su çekilmesiyle zeminde derin çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar, gölü besleyen yeraltı su yollarının kurumasıyla ortaya çıkıyor. Çevredeki barajlardan göle can suyu bırakılmadığı gibi, kuyu sondajları ve sulama göletleri de gölü besleyen kaynakları azaltıyor. Devlet Su İşleri'nin özgür akan su bırakmaması ve bölgedeki kontrolsüz su kullanımı, Salda'nın su seviyesinin hızla azalmasına yol açıyor. Gölü ve çevresindeki ekosistemi korumak için acil önlemler alınması gerekiyor. Salda, tüm insanlığın mirasıdır, korunması hepimizin sorumluluğudur."

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        #yerel haberler
        #burdur haberleri
        #Salda Gölü
        #kuraklık
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