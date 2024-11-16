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        Haberler Spor Diğer Boks Mike Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı! - Diğer Haberleri

        Mike Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!

        Boksun efsane ismi Mike Tyson, tüm dünyanın merakla beklediği maçta YouTuber Jake Paul'a 8 raund sonunda 78-74 yenilmesine rağmen küçük çaplı bir servetin sahibi oldu. 58 yaşındaki Tyson'ın sponsorluk gelirleriyle birlikte yaklaşık 116 milyon dolar kazandığı ve mağlup olduğu rakibi Jake Paul'u bu alanda geride bıraktığı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:36
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        Dünyanın merakla beklediği Jake Paul (27) - Mike Tyson (58) karşılaşması geride kalırken, efsane rakibine 8 raund sonunda 78-74 üstünlük kuran Paul, tarihi meydan okumadan galip ayrıldı.

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        İki sporcunun da 'kaçak' dövüştüğü müsabaka sonrası boksörlerin kazandığı ücretler ise ağızları açık bıraktı.

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        Netflix'te yayınlanan ve dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği maçın ardından Jake Paul'un ödül olarak 40 milyon dolar, Mike Tyson'ın ise 20 milyon dolar alacağı belirtildi.

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        Ancak Tyson, maçı kaybetmesine rağmen tarihi mücadeleden Paul'e göre daha karlı ayrıldı.

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        Tyson'un maçta elde ettiğinden çok daha fazlasını sponsorluk gelirleriyle birlikte kazandığı ifade edildi.

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        116 MİLYON DOLAR KAZANDI!

        Amerikan basınında çıkan haberlere göre 58 yaşındaki Tyson, sponsorluklarla birlikte yaklaşık 116 milyon doları kasasına koydu.

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        Tyson'ın, elde ettiği bu gelirle maçın galibi Jake Paul'u da geride bıraktığı belirtildi.

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