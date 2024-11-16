Galatasaray'ın Arias ısrarı!
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.
Devre arasında sağ bek, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray kolları da sıvadı.
Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Jhon Arias…
Okan Buruk’un çok istediği Kolombiyalı oyuncuya yazın da talip olunmuştu.
Zenit’ten 18 milyon Euro’luk bir teklif alan Fluminense bu bedelin altına düşmek istemiyor.
Galatasaray ise bu meblağın Arias için çok yüksek olduğunu düşünüyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Arias Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.
Fluminense ise birçok devin katılacağı 2025’teki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce Arias’ı satmak istemiyor.
Brezilya temsilcisi, Arias’ın bonservis haklarının sadece yüzde 50’sine sahip.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis haklarının diğer yüzde 50’si ise Patriotas’ta bulunuyor.