Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Jhon Arias ısrarı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Arias ısrarı!

        Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

        Giriş: 16.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arasında sağ bek, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray kolları da sıvadı.

        2

        Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Jhon Arias…

        3

        Okan Buruk’un çok istediği Kolombiyalı oyuncuya yazın da talip olunmuştu.

        4

        Zenit’ten 18 milyon Euro’luk bir teklif alan Fluminense bu bedelin altına düşmek istemiyor.

        5

        Galatasaray ise bu meblağın Arias için çok yüksek olduğunu düşünüyor.

        6

        Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Arias Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.

        7

        Fluminense ise birçok devin katılacağı 2025’teki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce Arias’ı satmak istemiyor.

        8

        Brezilya temsilcisi, Arias’ın bonservis haklarının sadece yüzde 50’sine sahip.

        9

        27 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis haklarının diğer yüzde 50’si ise Patriotas’ta bulunuyor.

        10

        Bu sezon Fluminense formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Arias 13 gol attı 8 golün de hazırlayıcısı oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak