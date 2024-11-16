Nar, kalori ve yağ oranı düşük ancak lif, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir meyvedir. İçeriğindeki antioksidanlar, kalp sağlığını destekler, idrar yollarını korur, egzersiz dayanıklılığını artırır ve daha birçok fayda sağlar. Hamilelikte güvenli tüketim açısından da öne çıkar. İşte narın sağlığa faydalarına dair bilmeniz gereken her şey!